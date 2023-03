De burgemeesterskandidaten van Ottawa beantwoordden maandag onder andere vragen over de sluiting van de pandemie, Jackson Street en projecten aan de rivier en het opnieuw bewateren van kanalen.

Ondernemer Robert Hasty en honkbalcoach Leonard Newell dagen burgemeester Daniel Aussem uit voor zijn zetel bij de verkiezingen van 4 april.

Het forum op maandag op Central School volgde op vrijdag op een kandidatenforum voor commissarissen in Crossbridge Church.

Burgemeesterskandidaat Ottawa (van links naar rechts) Daniel Aussem, Leonard Newell en Robert Hasty beantwoorden vragen op maandag 13 maart 2023 tijdens een kandidatenforum op Central Intermediate School. (Tom Sistak voor Shaw Media)

De kandidaten beantwoordden 14 vragen van WCMY-radiopresentator Jay LeSeure, waarbij elk van hen 90 seconden de tijd kreeg om hun mening te geven.

Hier zijn vier uitgelichte vragen van maandag. The Times zal in een later artikel meer van hun antwoorden publiceren.

Pandemische sluitingen

Kandidaten werd gevraagd naar hun standpunt over de vraag of ze een beperking van de staat Illinois zouden volgen als er zich een nieuwe pandemie of soortgelijke situatie zou voordoen. Elke kandidaat was het erover eens dat ze de wet zouden volgen, en daarmee ook de beperkingen.

Aussem, die tijdens de COVID-19-pandemie burgemeester is geweest, zei dat elke gekozen functionaris in het land een eed zweert waarin staat dat ze de wetten van de stad, de staat en het land zullen handhaven.

“Ik denk niet dat we echt de kans hebben gehad om te beslissen welke we zouden afdwingen”, zei Aussem. “Toen de mandaten uitkwamen, hadden we een aantal vergaderingen met onze gemeenteraad, en ik kan je vertellen dat ik, onze stadsadvocaat, politiechef en directeur openbare werken in het begin elke ochtend, zeven dagen per week aan het telefoneren waren. om bij te blijven met de veranderende wet- en regelgeving.”

Newell zei dat als het gaat om de bescherming van kinderen en ouderen, een bedrijf essentieel moet zijn om te rechtvaardigen dat het open blijft.

Hasty zei dat hij begrijpt dat ambtenaren alle informatie moeten volgen die op dat moment beschikbaar is om de beste beslissing voor hun gemeenschappen te nemen, en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een consistent plan is.

Jackson Street en Riverfront Park-projecten

Er werden vragen gesteld over voorgestelde en lopende projecten waarbij delen van Ottawa, zoals Jackson Street en de Illinois Riverfront, zouden veranderen in toeristische knooppunten.

Bij het Jackson Street-project in kwestie zou de weg kleiner worden, waardoor parkeerplaatsen aan de zuidkant zouden worden verwijderd ten gunste van een winkel- en eetgedeelte buiten.

Hasty zei dat hij voorstander is van uitbreiding van Washington Square en het toevoegen van meer winkels en restaurants daar, zolang de weg open blijft voor het publiek. Hij zou graag zien dat het een straat is die gemakkelijk kan worden afgesloten voor evenementen, zodat het minder risicovol is voor automobilisten.

“Er is nu zoveel creativiteit in verschillende gemeenschappen met manieren waarop je een eigendom multifunctioneel kunt maken,” zei Hasty. “Ik zou er voorstander van zijn om zoveel mogelijk ruimte toe te voegen voor entertainment en hem ook cabriolet te maken als we die nodig hebben voor toegang tot wegen.”

Aussem zei dat de plannen voor dat project een paar keer zijn gewijzigd omdat de plannen met een aangrenzende eigenaar zijn verschoven.

“Wat we graag zouden willen zien is iets vergelijkbaars met wat we deden op Court Street,” zei Aussem.

Newell is tegen elke wijziging in Jackson Street waardoor parkeren zou verdwijnen, maar hij is voor ontwikkeling langs de rivier. Nu er plannen zijn voor een amfitheater, waarvan Aussem zei dat de ontwerpfase binnenkort zou moeten beginnen, waren Newell en Hasty het erover eens dat er op de nieuwe locatie een duwtje in de rug zou moeten zijn voor muziek.

“Toerisme is een goede zaak voor onze gemeenschap”, zei Newell. “Het creëert banen en versterkt onze lokale economie.”

Newell zei dat hij wil dat het amfitheater wordt gebruikt voor grotere acts, terwijl Hasty zei dat hij graag zou zien dat het een open ruimte is die kan worden afgesloten voor grotere evenementen met kaartjes.

Kanaal opnieuw bewateren

Aussem en Hasty zijn van mening dat het kanaal van Illinois en Michigan niet in de staat verkeert die het zou moeten zijn, maar dat het kan werken met het juiste plan. Newell vindt echter dat de stad geen water mag verspillen door het kanaal opnieuw te vullen.

Noch Aussem noch Hasty geloven dat het kanaal een verloren zaak is, hoewel Aussem het wel een mislukt experiment noemde.

“Er was een slechte planning, geen algemeen masterplan, en het verwateringsplan vroeg om vis uit te zetten,” zei Aussem. “Toen kwam de staatsbioloog naar voren en zei dat het water te ondiep was en dat de vissen de winter of de zomer niet zouden overleven.”

Aussem zei dat het Illinois Department of Natural Resources de stad ook niet zal toestaan ​​om chemicaliën in het water te doen.

Hasty riep op tot een onmiddellijke pauze totdat er een plan is om het probleem op te lossen, en niet alleen om het met water bij te vullen.

“We moeten een volledig plan hebben voor waar het voor gebruikt gaat worden,” zei Hasty. “Te vaak in deze gemeenschap maken we dingen en bouwen we dingen zonder een plan.”