Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) billigte die Strategie der Bundesregierung gegen hohe W

„Man kann nicht bestreiten, dass der Vorschlag der Gaspreiskommission sozial unausgereift ist“, sagte er dem Internetportal des Senders ntv. Weil weder Politik noch Versorger wissen, wer hinter einem Gasanschluss steckt, bekommen die Menschen auch Gaspreissubventionen, „die sie nicht brauchen“.

Aber man nimmt eine „soziale Unspezifität“ in Kauf, um schnell helfen zu können. In den kommenden Tagen sollten die Energieversorger die Summen melden, die sie benötigen, um den Verbrauchern den Dezemberrabatt zu erstatten. Habeck räumte ein, dass die Gefahr missbräuchlichen Verhaltens bestehe. Es könne nicht ausgeschlossen werden, „dass jemand versucht, die Situation auszunutzen, die ihm nicht zusteht“. Allerdings kann die Regierung die vielen weißen Schafe nicht wegen ein paar schwarzen Schafen im Regen stehen lassen. „Wir steuern auf eine Rezession zu. Wer in dieser Situation nicht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, wird nicht überleben können“, sagte der Grünen-Politiker. „Einfach abwarten und nicht entscheiden – das wäre der eigentliche Fehler.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH