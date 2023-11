Bundeswirtschaftsminister: Habeck sagt Teilnahme an der Konferenz nach Kritik am Veranstalter ab

Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) hat eine für nächste Woche geplante Reise zur Technologiekonferenz Web Summit in Lissabon abgesagt. „Dies wurde insgesamt beschlossen, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Ereignisse in Portugal“, teilte sein Ministerium mit. „Auch die Diskussion um den Web Summit spielte eine Rolle.“

Paddy Cosgrave, Geschäftsführer des Web Summit, löste Kontroversen mit Kommentaren zum Krieg zwischen Israel und der Hamas aus. Cosgrave kritisierte Mitte Oktober auf Gleis X die israelische Regierung. „Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen, auch wenn sie von Verbündeten begangen werden“ schrieb Er. Später entschuldigte er sich und trat von seinem Amt zurück.

Mehr als 300 israelische Unternehmer forderten Habeck daraufhin in einem offenen Brief auf, seine Teilnahme am Web Summit abzusagen. „Wir wenden uns an Sie, weil wir von Ihrer historischen Rede, in der Sie Israels Recht auf Selbstverteidigung bekräftigten, zutiefst berührt waren“, zitierte das Magazin Stern am Mittwoch aus dem Brief. Angesichts der „aktuellen Entwicklungen“ wäre Habecks Beteiligung jedoch „ein widersprüchliches Signal“. Habeck hatte zuvor eine viel beachtete Rede gehalten, in der er sich auf die Seite Israels stellte und den Antisemitismus verurteilte.

Die „aktuellen politischen Ereignisse in Portugal“, von denen das Bundeswirtschaftsministerium sprach, führten wohl am Dienstag zum Rücktritt des portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa. Grund dafür sind Korruptionsermittlungen gegen ihn und andere Regierungsmitglieder. Costa bestritt jegliche Schuld, sagte aber, seine Position sei mit dem Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben, unvereinbar.