Vilnius. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, reagierte mit großer Skepsis auf die Ankündigung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), eine 4.000 Mann starke Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren. „Die Stationierungsentscheidung der Bundesregierung einschließlich der Auflagen von Boris Pistorius ist grundsätzlich nachvollziehbar“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in der Stellungnahme vom Montag in der litauischen Hauptstadt Vilnius. „Zwischen der Ankündigung und der Umsetzung liegen viele Hausaufgaben für Litauen selbst, insbesondere aber für unser Verteidigungsministerium.“

Wüstner fügte hinzu: „Die Ankündigung von Boris Pistorius kam bundeswehrintern überraschend. Es gibt viele konzeptionelle Fragen, angefangen beim fehlenden Material, über notwendige Strukturanpassungen bis hin zu den direkten Auswirkungen dieser Ankündigungen auf Soldaten des Heeres, der Wehrmachtsbasis und.“ Der Sanitätsdienst sowie deren Familien sollen wie die US-Streitkräfte in Deutschland gebaut werden – mit kompletter Unterbringungsinfrastruktur inklusive Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Sportanlagen. Unklar ist auch, ob die Soldatinnen und Soldaten und ihre Familien werden mit Versetzungen bedroht.

Vorsitzender des Bundeswehrverbandes ist überrascht

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes betonte zudem, dass sich durch die Ankündigung ein höherer Finanzbedarf für den Verteidigungshaushalt 2024 ergeben werde. „Anderenfalls wird die Ankündigung als Flugbuchung enden.“

Er gehe jedenfalls davon aus, dass eine solche Entscheidung nicht kurzfristig getroffen worden sei und der Generalinspekteur bereits entsprechende konzeptionelle Überlegungen angestellt habe, sagt Wüstner. Dies muss schnellstmöglich mitgeteilt werden.