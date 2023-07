Die EU erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland, weil es das Getreideabkommen gestoppt hat

Die Europäische Union hat den Rückzug Russlands aus dem internationalen Getreideabkommen verurteilt. „Mit dieser Entscheidung verschärft Russland die globale Ernährungskrise, die durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Blockade ukrainischer Seehäfen verursacht wurde, weiter“, sagte Außenpolitikbeauftragter Josep Borrell am Montagabend im Namen der Mitgliedsstaaten. Russland muss die illegale Blockade der ukrainischen Häfen aufheben und die freie Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer ermöglichen.

Der Kreml hat am Montag das einjährige Abkommen über den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ausgesetzt. Wenig später am Montagabend lief es offiziell aus. Das Abkommen ermöglichte es der Ukraine seit Sommer letzten Jahres, trotz des russischen Angriffskrieges mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide auf dem Seeweg in andere Länder zu verkaufen. Berichten zufolge blieb die Ukraine auch während des Krieges im Jahr 2022 der wichtigste Weizenlieferant des Welternährungsprogramms (WFP) und lieferte mehr als die Hälfte der weltweiten Weizenbeschaffung des WFP.

„Die EU fordert Russland dringend auf, seine Entscheidung zu überdenken und die Umsetzung der Schwarzmeer-Getreideinitiative unverzüglich wieder aufzunehmen“, sagte Borrell. Durch die Kündigung der Abkommen blockiert Russland im Alleingang eine der wichtigsten Exportrouten für Getreide für den menschlichen Verzehr der Ukraine. Allein Moskau ist für die Unterbrechung der globalen Getreideversorgung und den Anstieg der Lebensmittelpreise auf der ganzen Welt verantwortlich. „Russland nutzt weiterhin Lebensmittel als Waffe.“