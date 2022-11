Bundeswehr: Heldengedenken der Elite (nd-aktuell.de)

Christine Lambrecht (SPD, links), Bundesministerin der Verteidigung, und Markus Laubenthal, Generalleutnant der Bundeswehr, enthüllen die Gedenktafel im „Wald der Erinnerung“. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat unweit des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee eine Andachtsstätte für die im Afghanistankrieg der letzten 20 Jahre gefallenen Bundeswehrsoldaten eröffnet. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand die Enthüllung aufwändiger Gedenktafeln.

Neben einem 27 Tonnen schweren Stein verschiffte die Bundeswehr auch Teile einer Kapelle aus Camp Marmal in Mazar-e Sharif nach Deutschland. In der geschützten Atmosphäre eines militärischen Sicherheitsbereichs soll der Toten gedacht werden.

Dort sind nun Tafeln mit den Namen der 59 getöteten Menschen zu finden, die bereits Teil des Gedenkhains in Mazar-e Sharif waren. So warnend und wichtig Gedenkstätten für die Opfer von Gewalttaten sind, so verlogen ist der „Wald der Erinnerung“, weil er nur teilweise erinnert wird. Gedenken an diejenigen, die in Afghanistan und anderen Einsatzländern infolge von Kampfhandlungen, Anschlägen oder Unfällen starben. Aber nur erinnert, wenn sie Angehörige der Bundeswehr mit deutschem Pass sind. Die Namen getöteter afghanischer Einheimischer, die wegen ihres Einsatzes für internationale Truppen ums Leben kamen, sind dort nicht zu finden.

Da die Bundeswehr seit der Schaffung des „Waldes der Erinnerung“ Vandalismus befürchtet, wurde als Standort nicht das Regierungsviertel in Berlin gewählt, wo Parlamentarier die Arbeit des „Heeres im Einsatz“ verfügten, sondern das entlegene Areal, in dem das militärische Kommando steht wohnt. Reinhold Robbe, der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages, nannte das „beschämend“, meinte damit aber nur den Ort und nicht die Richtung der Gedenkfeier.

„Die Ziegel für die landestypischen Backsteinmauern wurden vom Originalhersteller in Afghanistan nachgebrannt“, heißt es bei Wikipedia, was auf den finanziellen Aufwand der Bundeswehr hinweist. Dass sich diese Gedenkstätte ausschließlich an die Hinterbliebenen richtet und Raum für privates Gedenken bieten soll, macht die Einrichtung noch fragwürdiger. Fataler ist jedoch die Aussage über den »privaten Erinnerungsort«.

Anders als die Mahnmale für die Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, die auf fast jedem größeren Friedhof öffentlich an die Folgen des Krieges erinnern, geht das Gedenken an den Afghanistankrieg an einen Ort, der der Kritik nicht zugänglich und letztlich besser sein will geschützt ist wie das Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte und andere Gedenkstätten vor Vandalismus geschützt.

Die Beziehungen sind auch in anderer Hinsicht in Schwierigkeiten. Wenn es wirklich darum ginge, die Verantwortlichen in der Politik an die Folgen des eigenen Handelns zu erinnern, dann müsste es in Sichtweite des Arbeits- und Sozialministeriums Mahnmale für die Menschen geben, die sich aus Verzweiflung das Leben genommen haben über Armut und Arbeitslosigkeit. Es gibt Gedenkstätten für Opfer der NS-Justiz. Allerdings scheint es in der Bundesrepublik keine Justizopfer zu geben. Ein Mahnmal wäre dann dringend nötig, um an die Schutzverweigerten in Deutschland zu erinnern. Ein Mahnmal für die Toten der europäischen Außenpolitik, die von Frontex umgesetzt wird. Die Liste der notwendigen Mahnmale für die Folgen parlamentarischen Handelns ließe sich um ein Vielfaches verlängern. In Schwielowsee geht es um das Gedenken an Elitehelden, aber nicht um das Mahnen von Erinnerungen.