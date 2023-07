Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stoppt das Ampel-Gebäudeenergiegesetz. © Uli Deck/dpa

In wenigen Tagen soll der Bundestag das umstrittene Heizungsgesetz verabschieden. Doch ein CDU-Abgeordneter wandte sich an das Bundesverfassungsgericht – mit Erfolg.

2023-07-05 23:31:00

Das Bundesverfassungsgericht hat am Freitag in einem Eilverfahren die geplante Verabschiedung des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag gestoppt. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe teilte mit, dass die zweite und dritte Lesung in der laufenden Sitzungswoche nicht durchgeführt werden sollen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte eine einstweilige Anordnung beantragt. Damit soll dem Bundestag die abschließende Beratung und Abstimmung über das Gesetz untersagt werden, wenn der Gesetzentwurf den Abgeordneten nicht mindestens 14 Tage vorher schriftlich vorgelegt wurde.

Heilmann hatte argumentiert, dass seine Rechte als Abgeordneter durch das Gesetzgebungsverfahren schwerwiegend verletzt worden seien. „Die Ampel ruiniert die Wärmewende mit einem Last-Minute-Gesetzespaket und einem verfassungswidrigen Verfahren“, warf er der Koalition aus SPD, Grünen und FDP vor. Aufgrund der verkürzten Beratungen zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Parlament konnten keine konzeptionellen Schwächen im Gesetzespaket festgestellt und geändert werden.

Das Gericht stimmt Heilmann zu

Das Gericht hat nun festgestellt, dass Heilmanns Hauptantrag im Organstreitverfahren im Hinblick auf sein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Entscheidungsfindung aus Art. 38 GG nicht von vornherein unzulässig oder offensichtlich unbegründet erscheint. Die Folgenabwägung führe zu dem Ergebnis, „dass die Gründe für den Erlass einer einstweiligen Anordnung überwiegen“. Das Interesse an der Vermeidung einer irreversiblen Beteiligungsrechtsverletzung überwiegt den Eingriff in die Verfahrensautonomie des Bundestages, der den Gesetzgebungsprozess lediglich verzögert.

Wochenlang hatten die Ampelpartner über das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) gestritten. Vor allem die FDP hatte Bedenken.

Zunächst verabschiedete das Kabinett den Gesetzentwurf. Doch bereits vor der ersten Lesung im Bundestag einigte sich die Ampel auf weitere Änderungen, die sie in teils vage formulierten „Leitplanken“ festlegte – ein sehr ungewöhnliches Verfahren, das zu einer ersten Expertenanhörung zum ursprünglichen Gesetzentwurf führte, die 2017 stattfand damals schon veraltet.

Die Koalitionsfraktionen haben am Freitag Änderungsanträge zum ursprünglichen Gesetzentwurf im Bundestag eingereicht. Das Heizungsgesetz soll am Freitag im Bundestag verabschiedet werden – noch vor der parlamentarischen Sommerpause, die nach dem 7. Juli beginnt. Die Anhörung im Klima- und Energieausschuss des Bundestages am Montag markierte den Auftakt der abschließenden Beratungen. Der Ausschuss erarbeitet eine Empfehlung für das Plenum.

Merz: Schwere Niederlage für die Regierung

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat den Stopp der Abstimmung zum Heizgesetz als „schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz“ gewertet. „Der unsägliche Umgang der Bundesregierung mit Parlament und Öffentlichkeit ist nun unterbunden“, sagte der CDU-Vorsitzende der dpa.

„Das zeigt, dass Klimaschutz nicht mit der Brechstange, sondern nur durch gute und gründliche Beratung im Deutschen Bundestag zu erreichen ist.“ Olaf Scholz und seine Bundesregierung wären gut beraten, das Urteil aus Karlsruhe zum Innehalten zu nutzen. Es kann nicht weitergehen Deutschen Bundestag wie bisher.“

Kubicki: Verdiente Anerkennung für Green

Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, sieht in dem Stopp eine „verdiente Anerkennung für die Grünen, die diesen Prozess in unerklärlicher Weise unter Druck gesetzt haben“. Die Verfassungsrichter hätten deutlich gemacht, dass es einer guten Beratung bedarf, um die Akzeptanz der Bevölkerung für ernsthafte und weitreichende politische Maßnahmen zu gewinnen, sagte der Bundestagsvizepräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir erwarten von unseren grünen Koalitionspartnern, dass sie dieser Entscheidung gegenüber die nötige Demut an den Tag legen.“

Dobrindt: Schwere Klatsche wegen „Arroganz-Ampel“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Koalition aus SPD, Grünen und FDP aufgefordert, das umstrittene Heizungsgesetz zurückzuziehen. „Die wiederholte Missachtung des Parlaments durch die Ampelregierung hat das Bundesverfassungsgericht nun mit einem Stoppschild zur Schau gestellt“, sagte er in Berlin. „Die Ampel soll jetzt in Aktion treten und dieses verpfuschte Gesetz endlich ausmerzen.“ Die Entscheidung sei „ein herber Kritikpunkt für die Arroganz-Ampel und ihren respektlosen Umgang mit parlamentarischen Rechten und der Öffentlichkeit“, fügte Dobrindt hinzu.