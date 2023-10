Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied, dass eine 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung verfassungswidrig und nichtig sei

„Ne bis in idem“, nicht zweimal in derselben Sache: Nach dem Rechtsgrundsatz kann jemand, der von derselben Anklage freigesprochen wurde, nicht erneut vor Gericht gestellt werden. In Deutschland wurde das Gesetz für schwere Straftaten geändert. Nun hat das höchste deutsche Gericht darüber entschieden.

Nur auf der Grundlage neuer Beweise können Verdächtige nach einem Urteil freigesprochen werden Bundesverfassungsgericht wegen derselben Straftat nicht erneut angeklagt werden. Die Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und nichtig, entschied das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe (Az. 2 BvR 900/22). Ein Mann, der 1981 in Niedersachsen einen Studenten getötet haben soll, wurde verklagt und aufgrund neuer Beweise erneut angeklagt. Das Wiederaufnahmeverfahren müsse beendet werden, sagte die Vorsitzende Richterin Doris König.

Die höchst umstrittene Reform ermöglichte es, Verdächtige aufgrund neuer Erkenntnisse erneut vor Gericht zu stellen. Der Bundestag hatte während der Großen Koalition zwischen Union und SPD eine Änderung der Strafprozessordnung (§ 362) beschlossen.

Bisher war es nur in wenigen Fällen möglich, ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren zum Nachteil des Angeklagten wieder aufzunehmen – etwa bei einem Geständnis. Seit der Gesetzesreform ist dies auch dann der Fall, wenn „neue Tatsachen oder Beweise“ auftauchen. Die Regelung beschränkt sich auf schwerste Straftaten wie Mord, Völkermord und Kriegsverbrechen, für die es keine Verjährungsfrist gibt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bei der Ausarbeitung des Gesetzes aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken vorgeschlagen, es „einer erneuten parlamentarischen Prüfung und Beratung zu unterziehen“. Nach dem Regierungswechsel im Bund forderte auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), ihn noch einmal zu prüfen. Andernfalls wäre ein Freispruch an Bedingungen geknüpft.

Konkreter Anlass für die Überprüfung durch das höchste deutsche Gericht ist der Mordfall Frederike. Ein Mann wird verdächtigt, im Jahr 1981 eine 17-Jährige aus Hambühren bei Celle vergewaltigt und erstochen zu haben. Dies konnte ihm damals nicht nachgewiesen werden. 1983 wurde er rechtskräftig freigesprochen. Doch laut einer neuen DNA-Studie könnte er der Täter sein. Ihm sollte der Prozess gemacht werden, doch er reichte Verfassungsbeschwerde ein.

Die Karlsruher Richter stoppten den Prozess vor dem Landgericht Verden. Der Mann wurde bis auf weiteres freigelassen. Im Sommer verlängerte das Verfassungsgericht die Aussetzung des Haftbefehls und hob Auflagen auf. Unter anderem musste sich der Mann zweimal wöchentlich bei der Staatsanwaltschaft melden und durfte seinen Wohnort nicht unerlaubt verlassen.

Bei der mündlichen Verhandlung im Mai richtete Frederikes Schwester über ihren Anwalt emotionale Worte an den Zweiten Senat: „Ihr Tod ist nicht durch die Verjährungsfrist unserer Familiengeschichte ausgeschlossen“, sagte der ehemalige Bundesanwalt Wolfram Schädler im Namen seines Mandanten folgte diesem Beispiel nicht Karlsruhe kam. Frederikes Vater hatte jahrelang für eine Reform der Strafprozessordnung gekämpft. Unter anderem stellte er eine Petition online, die rund 180.000 Menschen unterzeichneten. Frederikes Schwester sagte, dass der Kampf mit dem Tod ihres Vaters noch nicht vorbei sei. Die Zeit schafft keinen Frieden, der Schmerz lässt nicht nach. Die Familie hofft auf Frieden.

