Bundestagswahl mit offenem Ausgang (nd-aktuell.de)

Nach wochenlangen Spekulationen kündigte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor ihrem Amtssitz in Marienborg an, dass die nächsten Parlamentswahlen am 1. November stattfinden werden. Foto: picture alliance/dpa/Ritzau Scanpix Photo/AP | Liselotte Sabroe

Sieben Monate vor Ende der Legislaturperiode hat die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Wann dies geschieht, entscheidet der Regierungschef während der Wahlperiode, ausschlaggebend sind in der Regel positive Wählerbefragungen. Doch in diesem Fall hatte Frederiksen die Pistole an der Brust – gehalten von einem ihrer parlamentarischen Unterstützer, der linksliberalen Radikalen Partei. Sie war unzufrieden mit der Arroganz, mit der Frederiksen mit den Beschlüssen der sogenannten Nerzkommission umging. Sie hatte der Regierung schwere Fehler vorgeworfen, als sie angeordnet hatte, dass alle Nerze in Dänemark geschlachtet werden, um die Ausbreitung einer neuen Covid-19-Mutation zu verhindern. Neuwahlen oder ein Misstrauensantrag waren Frederiksens Optionen – sie entschied sich für Ersteres.

Wahlausgang öffnen

Der Ausgang der Wahl ist völlig offen, die Meinungsumfragen der letzten Monate waren durchweg 50:50 für Mitte-Links- und bürgerliche Parteien. Entscheidend wird am Ende sein, welcher Block die meisten Stimmen an die links-grünen oder rechts-extremen Parteien abgeben muss. Die dänische Parteienlandschaft ist derzeit von mehr Spaltungen und Neugründungen geprägt als seit Jahrzehnten. Trotz der niedrigen Schwelle von zwei Prozent riskieren zwei grüne Parteien den Einzug ins Parlament. Im rechten Lager befürchtet die einst allmächtige Dänische Volkspartei, dass sie nicht zurückkehren wird. Ihr ehemaliger Wahlkreis, insbesondere im ländlichen Jütland, hat neue Favoriten gefunden.

Laut Meinungsumfragen steht die ehemalige Integrationsministerin Inger Støjberg mit ihrer neu gegründeten Partei Dänische Demokraten vor einem spektakulären Comeback. Im Dezember 2021 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und aus dem Parlament ausgeschlossen, kommen Meinungsumfragen ihrer Partei auf rund zehn Prozent der Stimmen. Ihre Partei stützt sich stark auf die rechtsgerichteten Schwedendemokraten, deren Wahlerfolg im September den Übergang zu einer bürgerlichen Mehrheit sicherte.

Mette Frederiksen hätte eine historisch starke Premierministerin mit unangefochtener Autorität über mehrere Amtszeiten werden können. Doch diese Chance verpasste sie mit ihrem sturen Führungsstil; es entfremdete seine Verbündeten zunehmend. Die Agenda 2019 – ganz kurz: Klima und Kinder – wurde nicht ausreichend umgesetzt. Der grüne Übergang schreitet langsam voran. Ihre Unterstützer, die Einheitsliste, die Volkssozialisten und die Radikale Partei, die grob mit den schwedischen Parteien Umweltpartei, Linkssozialisten und Zentrumspartei verglichen werden können, drängten auf schnellere Schritte, aber die sozialdemokratischen Sorgen um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Dänemark letztendlich schwerer gewogen. Insofern war es für die sozialdemokratische Minderheitsregierung einfacher, zwischen den Flügeln zu manövrieren und Mehrheiten zu sichern.

Schwierige Aufgaben für die künftige Regierung

In den letzten Wochen musste Frederiksen akzeptieren, dass die stabile Herrschaft während der Corona-Pandemie an ein Ende gekommen ist. Sie reagierte auf die Forderung nach Neuwahlen mit der Aufforderung, nach den Wahlen vom 1. November eine breite Koalition zu bilden. Sowohl die Konservativen als auch die Liberalen, die Volkssozialisten und die Einheitsliste lehnten eine solche Konstellation zunächst ab. Die Moderate Partei, gegründet vom ehemaligen liberalen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen, könnte das Zünglein an der Waage sein. Ähnlich wie ihr schwedischer Namensvetter strebt Løkkes Partei eine breite parlamentarische Zusammenarbeit an.

Unabhängig von ihrer Zusammensetzung hat die neue Regierung eine schwierige Aufgabe auf dem Tisch. Die Inflation ist so hoch wie seit den 1980er Jahren nicht mehr, und es mangelt an Fachkräften, ob Pfleger oder Handwerker. Die angestrebte Aufrüstung von Heer und Flotte soll vorangetrieben werden, um die Sicherheit in der Ostsee und in der Arktis zu gewährleisten und eine stabile Energieversorgung sicherzustellen.