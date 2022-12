Bundestagswahl 2025: Rechnen gegen Links (nd-aktuell.de)

Vor dem letzten Gefecht? Linke Wahlveranstaltung in Lichtenberg im September 2021. Foto: dpa/Paul Zinken

Die Neugestaltung der Bundestagswahlkreise sorgt für Ärger in der Berliner Parteienlandschaft. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass es im Zuge der geplanten Bundestagswahlkreisreform in Berlin nur noch elf statt zwölf Bundestagswahlkreise geben soll. Kurz vor Ablauf der Frist, bis zu der sich die Parteien zu den Vorschlägen der Wahlkommission äußern können, wächst die Unzufriedenheit mit den Vorschlägen der Wahlkommission.

Weil der Bundestag nach einem Beschluss im November 2020 deutlich schrumpfen soll, plant eine vom Bundespräsidenten eingesetzte Kommission, die Zahl der Wahlkreise bundesweit von 299 auf 280 zu reduzieren. Mit derzeit 736 Abgeordneten weicht das Parlament deutlich von der angestrebten Standardgröße ab von 598 Abgeordneten. Demnach würde Berlin einen Wahlkreis verlieren, obwohl die Stadt in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Die Neuausrichtung ist aus einem weiteren Grund notwendig: Das Wahlgesetz schreibt vor, dass die Zahl der Wähler in einem Bundestagswahlkreis um nicht mehr als 15 Prozent vom Durchschnitt aller Wahlkreise abweichen darf. Die Wahlkreise Reinickendorf und Spandau-Charlottenburg-Nord liegen jeweils unter diesem Wert. Die Landeswahlbehörde hat deshalb im November zwei Vorschläge vorgelegt, wie die Zahl der Wahlkreise reduziert werden könnte.

Jetzt schrillen vor allem bei der Linkspartei die Alarmglocken. Denn nach der von der Wahlkreiskommission präferierten Variante würde der Wahlkreis Lichtenberg, den Gesine Lötzsch (Linke) kürzlich gewonnen hat, im Zuge mehrerer Verlegungen von Ost nach West auf die Nachbarwahlkreise aufgeteilt. Bei gleich bleibender Stimmenverteilung würde die Partei ein Direktmandat verlieren. Sollte die Partei bei der nächsten Wahl bundesweit die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwinden, würde sie ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren, da sie nicht mehr drei Direktwahlkreise gewinnen könnte.

„Lichtenberg ist ein wachsender Bezirk und allein schon deshalb spricht vieles dafür, ihn als Wahlkreis zu erhalten“, sagt Sebastian Koch, Geschäftsführer der Partei Die Linke in Berlin. Das Problem, dass es in den westlichen Kreisen Reinickendorf und Spandau zu wenig Wähler gibt, muss auch im Westen gelöst werden. Besonders stört ihn, dass die beiden SPD-Hochburgen Charlottenburg-Wilmersdorf und Tempelhof-Schöneberg bei der Umverteilung nahezu unangetastet blieben.

Die Wahlkreisabgeordnete Gesine Lötzsch selbst spricht gegenüber »nd« von einem »gezielten Angriff auf die Linke«. Die Landeswahlbehörde betreibt »Gerrymandering«. Der Begriff bezeichnet eine in den USA gängige Praxis, mit der die Parteien versuchen, mit teils absurden Wahlkreisgestaltungen die eigenen Chancen zu erhöhen. „Es ist offensichtlich, dass hier eine Partei ins Visier genommen wird“, sagt sie. Sie erinnerte daran, dass bereits vor der Bundestagswahl 2002 die Wahlkreise zu Lasten der Partei neu geordnet worden seien. Dadurch konnte die damalige PDS nur zwei Direktmandate gewinnen und verpasste den Fraktionsstatus. Die Landeswahlbehörde, die der SPD-geführten Innenverwaltung angehört, agierte mit dem Vorschlag deutlich parteiisch.

Tatsächlich würde die SPD von der neuen Wahlkreiseinteilung profitieren. Ausgehend von den Ergebnissen der Bundestagswahl 2021 würde sie trotz der geringeren Zahl Berliner Wahlkreise in beiden diskutierten Varianten fünf statt vier Direktmandate gewinnen. Entsprechend wenig Veränderungsbedarf sehen die Sozialdemokraten. Die SPD habe sich einer Stellungnahme enthalten, sagt Sprecher Ralf Höschele zu „nd“. „Die vom Bundespräsidenten einberufene Wahlkreiskommission arbeitet unabhängig, das respektieren wir als Berliner SPD“, sagt er.

Kritisiert wird auch, dass sich der von der Wahlkommission favorisierte Vorschlag an der Ausgestaltung der Wahlkreise für die Wahl zum Abgeordnetenhaus orientiere und alltägliche Bezugsräume weitgehend ignoriere. Kritiker warnen, dass bei der Teilung zusammenhängende Quartiere wie der Gensinger Stadtteil in Lichtenberg auseinandergerissen würden. Auch ist der Bevölkerung schwer verständlich, warum beispielsweise der Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg gemeinsam mit Großwohnsiedlungen in Lichtenberg einen Wahlkreis bilden soll. In beiden Teilen, so wird befürchtet, fühlen sich die Bewohner möglicherweise nicht unbedingt durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten.

Neben dem Vorschlag, den die Wahlkommission präferiert, gibt es einen weiteren, den die Landeswahlbehörde favorisiert. Dieser Vorschlag orientiert sich eher an den sogenannten Lebensweltorientierten Räumen (LOR), die die Grundlage für städtebauliche Maßnahmen bilden. Mit diesem Vorschlag würde Lichtenberg weitgehend als Wahlkreis bestehen bleiben, Pankow aber weitgehend aufgelöst. Während Die Linke ihre beiden Direktmandate behalten könnte, würden die Grünen das Mandat von Stefan Gelbhaar verlieren. „Kürzungen, die offensichtlich Parteilichkeit beinhalten, untergraben das Vertrauen in die Demokratie“, sagt Gelbhaar zu „nd“. Er fordert, dass etablierte Strukturen respektiert und keine Partei durch die Gestaltung der Wahlkreise bevorzugt oder benachteiligt wird, ist aber auch optimistisch: „Was auch immer aus der neuen Gestaltung herauskommt, wir als Bündnisgrüne werden damit umgehen.“

Während Grüne und Linke noch auf einen milden Ausgang für sie hoffen können, steht ein Verlierer bereits fest: In beiden diskutierten Varianten würde die CDU ein Mandat verlieren, weil ihre Hochburg Reinickendorf im Westen mit Spandau und im Osten zusammengelegt wird mit Pankau. Die Reinickendorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Monika Grütters hätte in den beiden neuen Wahlkreisen wohl keine Chance. Wie ihre Partei ließ sie eine Anfrage unbeantwortet.