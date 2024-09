Boris Pistorius krijgt als eerste informatie over de „Stern“ in Hannover voor de Bondsdagkandidaten. De boodschap is geschreven in een duidelijk signaal: ik zit niet in de SPD en zij hebben daar ook geen recht op.

Boris Pistorius heeft zichzelf onthuld: de populaire minister van Defensie zal eerst informatie over de „Stern“ ontvangen vóór de kandidaten voor de Bondsdag – en zwart in de Wahlkreis Stadt Hannover II. De beste SPD Parteikreise dem Wochenmagazin.

Pistorius‘ Entscheidung veld demnach ben vergangen Wochenende. U komt in een verstandige fase terecht voor uw SPD, die zal worden opgenomen in het volgende debat over de Eignung van Olaf Scholz als Kanzlerkandidat voor de Bundestagswahl im Herbst 2025. De laagheid van de SPD is nog steeds monaten schlecht, de Kanzler zal op zichzelf staan er vlak achter. Hartelijk dank, maar er volgt nog meer.

Pistorius, 64, werd altijd beschouwd als een potentiële Ersatzmann; als hij lid was van die partij, zou hij deel uitmaken van de volgende Wahlkampf führt. De kandidaat bevindt zich in een positie om te stemmen, wat betekent dat ze daar in de SPD recht op hebben – gelijkelijk, wie met de Ampel weitergeht is.

Boris Pistorius lotete lange zegen Chancen aus

Met de spanning die de SPD-Führung Darauf geblickt, die zelf de politici van het land entscheidet. De jurist, die de Bundestagmanddat heeft aangenomen, heeft de monatelong onder stoelen of banken gestoken, maar kandidier soll of nicht, en dabei in meer Wahlkreisen seine Chancen ausgelotet. Pistorius was aanwezig in zijn geboorteplaats Osnabrück, ook in Hildesheim en Celle, zodat hij gesprekken zou voeren over een Pistorius-kandidaat.

Hannover kent Pistorius tegelijkertijd als een Landesinnenminister. Als je kandidaat bent in het Zuiden van de stad, durf je de goede kansen te hebben om te leven en zul je gelukkig zijn, maar dit is meer dan 70 jaar feest in sociaal-democratische handen. Dit is een pittige ervaring, vroeger woonden wij in Hannover bij Gerhard Schröder in huis. Pistorius is betrokken bij de Oekraïense politiek en ziet zowel anderen als de voormalige Bundeskanzler.

De officiële nominatie van Pistorius als bondskandidaat, gevolgd door „Stern“-Informationen als eerste op 21 maart 2025. Seine Bewerbung dürfte aber schon jetzt in der gesamten Partei discutiert zijn. Deze signaalwirkung was de oprichting van de sociale democratie in de Bundestagswahl. Pistorius, dat is het einde van de zaak, zal deel blijven uitmaken van de Bundestagsfraktion.

Dort herrscht eine gewisse Panische kijk op de actualiteit van de SPD. Omdat de partijen betrokken zijn bij hun acties, zijn zij ook verantwoordelijk voor de Bundestagsfraktion met 207 bijdragen gedurende de komende dagen. De Vertrauen in Kanzler Scholz, de SPD uit de Abwärtstrend zu führen, zinkt in een sterke signaalpartij. Deze persoonlijke omstandigheden waren niet zo goed als die van bondskanselier Friedrich Merz.

„Stadt Hannover II“: een erfgoedverhaal van de SPD

De nervositeit van de volgende Bundestagswahl is bij beide sociaal-democraten zo groot dat we ze in de toekomst zullen kunnen zien. Wilt u een feest vieren met meer Wahlkreise en meer mandaat, als u lid bent van de zuster Zweitstimmenergebnis, kunt u in de extreme herfst van het Einzug ins Parlament ook een Wahlkreissieger doorgeven.

Dat durft in de Bundesländern de Kampf um die gewenste luisterplekken nog steeds beschikbaar zijn. Een toppositie op de nationale lijst minimaliseert de risico’s, niet in het parlement, maar is ook direct kandidaat voor andere kandidaten.

In Nedersaksen hebben we de beste Spitzengenossen op de beste plekken van de Landesliste of op zichzelf kunnen ontmoeten. De platzierung is een van de eigen autoritaties binnen de landverbanden. Opwindend durfde Frage te worden, inclusief Pistorius Landet. Bei der Bundestagswahl 2021 führte Hubertus Heil (minister van Arbeid), die Landesliste is in Nedersaksen en daarna een positieve impact zal blijven hebben met Matthias Miersch (Fraktionsvize, Platz 3) en Lars Klingbeil (Co-Parteichef, Platz 5). Alle drie de wollen nochmal antreten moeten ze nu zelf regelen met Pistorius.

Het Directe Mandaat in de Wahlkreis, waar u voor de minister van Defensie mee te maken krijgt, tussen de laatste Bundestagswahl die SPD-Politikerin Yasmin Fahimi. Dit is de Mittlerweile Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Fahimi heeft het mandaat in mei 2022 ingediend en is geen kandidaat meer. Für Fahimi rückte Daniela De Ridder (Wahlkreis Mittelems) over de SPD-Landesliste nach. De relatie tussen de leden van de FDP (Knut Gerschau) en de Groenen (Sven-Christian Kindler) in de Bondsdag is een zaak van de kiezers, die beide deel uitmaken van de nationale partijen in het parlement. Een vervolg in de SPD voor de kandidaat in de Wahlkreis is al lang een vakantie.

Pistorius wint grote Erststimmenergebnis

En Pistorius durfde ervaring op te doen als directe kandidaten. Een sterke ervaring werd in de toekomst geboren als resultaat van een sterke functie, in welke rol dan ook.

In Hannover II leverde Pistorius een grote bijdrage. De Wahlkreis werd sinds 1949 gewonnen door de directe kandidaten van de SPD – zum Beispiel van Kurt Schumacher, een partijlegende. Schumacher richtte de West-SPD op na hun leiderschap, als Partei- und Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten en als Oppositionsführer einer der Gegenspieler von CDU-Kanzler Konrad Adenauer.

Friedrich Merz zei dat hij graag terug zou willen komen in de politieke context van zijn kandidatuur voor de Bondsdag. Danach werd eerst partijchef en daarna fractiechef. Nun wil Olaf Scholz vrijspreken.