Bundestagsbeschluss: Digitale Hauptversammlungen erleichtern | tagesschau.de

Stand: 02.09.2023 15:28 Uhr

Der Bundestag hat beschlossen, die Durchführung digitaler Mitgliederversammlungen in Verbänden zu erleichtern. Neben Videokonferenzen soll künftig auch die Teilnahme per Chat oder Telefon möglich sein.

Vereine sollen künftig generell Mitgliederversammlungen komplett virtuell oder in hybrider Form, also mit zugeschalteten Einzelmitgliedern, abhalten können – mit vollem Stimmrecht für alle Teilnehmer. Das hat der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen.

Bisher war hierfür eine entsprechende Regelung in der Satzung des Vereins Voraussetzung. Eine Satzungsänderung zur Ermöglichung digitaler oder hybrider Versammlungen soll gesetzlich nicht mehr erforderlich sein.

Satzungsänderungen erforderlich

Vereine haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, hybride oder rein virtuelle Mitgliederversammlungen in ihrer Satzung auszuschließen. Laut Vereinsgesetz müssen Mitgliederversammlungen bislang als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Virtuelle Mitgliederversammlungen sind nur möglich, wenn die Satzung des Vereins dies ausdrücklich vorsieht oder alle Mitglieder ausdrücklich zustimmen.

Künftig kann ein hybrides Treffen einberufen werden. Besteht der Wunsch nach vollständig virtuellen Treffen, kann dies dann per Mitgliederbeschluss beschlossen werden. Eine Teilnahme wäre laut Gesetz „mittels elektronischer Kommunikation“ möglich, wozu nach Angaben der Koalitionsfraktionen Video, Chat, Telefon oder die Abstimmung per E-Mail gehören.

Ausnahmen gab es bereits während der Corona-Zeit

Aus Sicht der SPD kommt die neue Regelung kleinen Vereinen zugute, weil sie ihnen den Aufwand und die Kosten einer möglichen Satzungsänderung erspart. Auch wird argumentiert, dass die digitale Öffnung die Teilnahme an Treffen in bundesweiten Clubs erleichtert, weil lange Anfahrten entfallen.

Das Gesetz knüpft an eine Ausnahmeregelung an, die bereits während der Corona-Zeit galt. Wegen der fortschreitenden Digitalisierung sei die Regelung auch über die Pandemie hinaus sinnvoll, argumentierte der Bundesrat, der das Projekt initiierte. Wann die neue Regelung in Kraft tritt, ist noch unklar. Darüber muss nach dem Bundestag noch der Bundesrat beraten.

Kritik aus Union, AfD stimmt Projekt nicht zu

Die Union kritisierte die Regelung vor allem für kleine Klubs als unpraktisch. Denn rein digitale Versammlungen könne der Vorstand nur beschließen, wenn zuvor ein entsprechender Beschluss der Mitgliederversammlung vorliegt, sagte der CDU-Abgeordnete Ingmar Jung.

Der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi stellte in Frage, ob das Gesetz tatsächlich mehr Möglichkeiten für Vereine schaffe. Denn digitale und hybride Meetings sind schon heute möglich, wenn die Vereinsmitglieder das wollen. Vielmehr gehe es um die Möglichkeit, „in den Vereinen einfach diejenigen regieren zu lassen, die sich lieber nicht persönlich auf Mitgliederversammlungen treffen“. Die AfD war die einzige Fraktion, die dem Projekt nicht zustimmte.