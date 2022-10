Bundestagsausschüsse: AfD bietet Pseudoexperten eine Bühne

Faktenfinder



Stand: 25.10.2022 15:14 Uhr

In die einzelnen Ausschüsse des Bundestages laden AfD-Politiker hin und wieder höchst fragwürdige Experten ein. Videoausschnitte aus den Anhörungen liefern Verschwörungsideologen regelmäßig Futter.

Von Pascal Siggelkow, ARD-Factfinder-Redaktion

„Physiker entlarvt Klimaschwindel im Bundestag: ‚CO2 hat keinen Einfluss auf das Klima!'“ und „Herzstillstand unter Klimaaktivisten – Experte Dr. Hans Peter Vögele zerstörte alle CO2-Hoffnungen in der ersten Minute“. Ein Video, das einen Ausschnitt einer Anhörung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag Mitte Oktober zeigt, wird auf einschlägigen Webseiten und sozialen Netzwerken verbreitet. Das Thema: „Klimabedingte Schäden und Verluste: Menschen in den von der Klimakrise am stärksten betroffenen Regionen bei der Bewältigung helfen“.

Zu sehen ist Peter Vögele, der sich als Naturwissenschaftler vorstellt und sich nach eigenen Angaben „seit 30 Jahren“ mit der Klimaproblematik beschäftigt. In den folgenden Minuten sagt Vögele unter anderem, dass Kohlendioxid (CO2) keinen Einfluss auf das Klima habe. Der Einfluss von CO2 auf das Klima ist unbestritten, wie unter anderem im Weltklimabericht des IPCC vom August 2021 festgestellt wird. Weiter heißt es: Es sei klar, „dass der menschliche Einfluss die Atmosphäre, die Ozeane und die Landoberflächen erwärmt hat“.

Darauf weist auch Mojib Latif, Professor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, hin. Andererseits hat er noch nie eine wissenschaftliche Veröffentlichung zum Thema Klima von Vögele gelesen.

Auch auf Anfrage von ARD-Faktenfinder Vogele nennt in diesem Bereich keine eigene Forschung und verweist stattdessen unter anderem auf das „Europäische Institut für Klima und Energie“, das das Umweltbundesamt bereits 2013 im Bereich der Klimaskeptiker angesiedelt hatte mit „Thesen, die dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen“. Wie kommt es, dass er trotzdem als vermeintlicher Klimaexperte bei der Anhörung auftreten kann?

Die Parteien können Sachverständige ernennen

Um zu erfahren, wie es Vögele als Experte in diese Runde geschafft hat, hilft ein Blick darauf, wie die Experten für solche Gremienanhörungen ausgewählt werden. Auf der Internetseite des Bundestags heißt es:

Wie viele Sachverständige eingeladen und wie diese ausgewählt werden, bleibt dem Komitee überlassen. Die Mehrheit kann zwar nur Experten der Minderheit das Wort erteilen, muss aber akzeptieren, dass die Minderheit aus der Gesamtzahl aller Experten entsprechend ihrem Anteil im Gremium beliebig viele Experten einlädt.

Anders gesagt: „Die Abgeordneten der Fraktionen haben das Recht, ihre Experten zu diesen Sitzungen und in diese Ausschüsse einzuladen“, sagt Kai-Uwe Schnapp, Politikwissenschaftler an der Universität Hamburg. Die Quote richtet sich nach dem Ausschuss, der Größe der Fraktion und der Art der Anhörung. „Wer als Experte gilt, entscheiden die Parteien selbst“, sagt Schnapp.

Das bestätigt auch Christoph Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: „Es ist nicht vorgesehen, dass der (stellvertretende) Ausschussvorsitzende oder das Ausschusssekretariat die Vorschläge der Fraktionen prüft.“ Doch aus seiner Sicht „ist der Meinungsbildung, der Sache und dem Land am besten gedient, wenn Fraktionen wissenschaftlich ausgewiesene Experten ernennen“.

„Auf dem Ticket der AfD-Bundestagsfraktion“

Es sei offensichtlich, welche Partei Vogele als Expertin für die Anhörung im Ausschuss benannt habe, sagt Marie-Luise Beck, Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums (DKK): „Peter Vögele kandidiert auf der Karte der AfD-Bundestagsfraktion Tatsachen zum menschengemachten Klimawandel sind bekannt. Seine Argumente sind seit Jahrzehnten bekannt und gründlich widerlegt. Das Tragische ist, dass solche öffentlichen Auftritte immer wieder Widerhall in den sozialen Medien erzeugen, wo Wunschdenken viel besser klickt als Fakten.“

Klimaforscher Latif sieht das ähnlich: „Das Problem ist immer, dass Menschen, die gar nicht aus der Praxis kommen und nicht einmal wissenschaftlich im Feld arbeiten, eine Stimme bekommen. Und die werden dann echten Experten gleichgestellt.“ , sozusagen.“

Auch andere Gremien waren betroffen

Auch andere Gremien sind sich des Problems bewusst. Vor allem der Gesundheitsausschuss wurde von der AfD in den vergangenen Monaten genutzt, um vermeintlichen Corona-Experten eine Bühne zu geben. Videos davon werden auch von der AfD selbst verbreitet. So durfte Hausarzt Gunter Frank in einer Anhörung vor einem „Contergan-Skandal mit Faktor zehn“ in Bezug auf Corona-Impfungen warnen – angesichts der Verdachtsfälle von schweren Nebenwirkungen und Impfkomplikationen von 0,3 Meldungen 1.000 Impfdosen des Paul-Ehrlich-Instituts ist eine äußerst fragwürdige Behauptung.

Arne Burkhardt, ein pensionierter Pathologe, der in verschwörungsideologischen Kreisen oft zitiert wird, wurde ebenfalls zu einer Anhörung des Ausschusses eingeladen. Burkhardt war unter anderem schon durch unbegründete Behauptungen über angebliche Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Impfung aufgefallen.

„In Anhörungen des Gesundheitsausschusses sprechen sich die von der AfD berufenen Experten beispielsweise gegen Impfungen, Masken und andere Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das ist bewusst provokativ“, sagt Kirsten Kappert-Gonther, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses.

Regelmäßig werden Behauptungen ohne wissenschaftliche Grundlage aufgestellt oder Studien zitiert, die den üblichen wissenschaftlichen Standards nicht standhalten. Es sind abfällige Äußerungen oder das Tragen von Symbolen aus der Querdenkerszene, die schwer zu ertragen sind und den demokratischen Fachdiskurs beschädigen.

Ernsthafte Malerei als „Bundestagsexperte“

Die Grünen-Politikerin Kappert-Gonther vermutet hinter dem Vorgehen der AfD eine Methodik. „Es entsteht der Eindruck, dass die Anhörungen primär genutzt werden, um dann mit dem Bildmaterial in den sozialen Medien zu agieren“, sagt sie. Die Aufnahmen solcher Anhörungen, die dann oft geteilt werden, sind Material aus dem „Parlamentsfernsehen“ des Bundestags. Das verleiht den Videos einen offiziellen und seriösen Look – unabhängig vom Inhalt.

„Die allermeisten wissen nicht, dass es sich um eine parteiische Benennung der Experten handelt“, sagt Politikwissenschaftlerin Schnapp. „Und das schafft die Deutung: Das ist ein Bundestagsexperte, das muss stimmen, was er sagt.“

Auf Anfrage des AfD-Fraktionssprechers ARD-Faktenfinder dass es für die Partei bei der Auswahl von Experten vorrangig darum geht, „Experten einzuladen, die aus unserer Sicht einen besonderen Beitrag zur Klärung wichtiger Aspekte des jeweiligen Themas leisten können“. Als erfahrener Naturwissenschaftler habe Vogele „in der Anhörung wichtige Impulse gegeben und seine Einwände gegen die Theorie des anthropogenen, CO2-induzierten Klimawandels ausführlich begründet“.