Angesichts einer geplanten weiteren Koordination im Bundestag, in der die Gewerkschaft eine Mehrheit für Asylreduzierungen mit Hilfe des AFD durchsetzen könnte, warnt Bärbel Bas (SPD) Bundestag -Präsident Bärbel Bas (SPD) einen Überdenken mit dem Gewerkschaftskanzler Friedrich Merz (CDU). Am Freitag möchte dieser über das vor Monaten der Union vorgelegte „Zustrombeschränkungsgesetz“ abstimmen.

„Ich verstehe, wann sich die Abgeordneten nach so schrecklicher Attentat wie in Magdeburg und Aschaffenburg in Pflicht fühlen, schnelle Lösungen zu präsentieren“, sagte Bas der Süddeutsche Zeitung. „Selbst in den Wahlkampfzeiten sollte dies jedoch nicht dazu führen, dass im Parlament im Parlament vernachlässigt wird.“ Selbst mit weit auseinander liegenden Positionen müssten Demokraten und Demokraten jederzeit im Gespräch bleiben und Kompromisse finden. „Keine Seite bringt etwas, das auf maximale Anforderungen besteht“, sagte Bas.

„Unsere parlamentarische Demokratie steht derzeit unter Druck: Wir werden unsere Herausforderungen nur zum Nutzen unseres Landes bewältigen, wenn wir in der demokratischen Mitte immer miteinander umgehen, so dass stabile und zuverlässige Koalitionen auch nach einer schwierigen Wahlkampagne möglich bleiben „Sagte Bas. „Wenn wir diesen grundlegenden Konsens aufgeben, wird die zukünftige Regierungsbildung in der Mitte schwierig oder unmöglich sein. Letztendlich bedroht unsere Demokratie schwerwiegende Schäden. „

Es ist ungewöhnlich, dass der Bundestag -Präsident in der Debatte, Georg Ismar, Robert Roßmann und Vivien Timmler (SZ Plus), auf diese Weise verpflichtet war: