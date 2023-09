Die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, lobte das Gesetz. „Mit dem Wärmegesetz macht das Land einen großen Schritt in Richtung Energiesicherheit“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das Gesetz ist pragmatisch, offen für individuelle Heizlösungen und sozial gerecht. Gleichzeitig könnten funktionierende Heizungen in Betrieb bleiben und repariert werden. „Mit der GEG geht die Ampel nun gemeinsam und gemeinsam mit einem weiteren Großprojekt an den Start.“