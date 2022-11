Bundestag und Bundesrat: Der Weg für Bürgergeld ist frei

Stand: 25.11.2022 13:19 Uhr

Im kommenden Jahr wird in Deutschland das Bürgergeld eingeführt. Es ersetzt das bisherige Hartz-IV-System. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat der Sozialreform zu. Die Bundesagentur für Arbeit sicherte einen reibungslosen Übergang zu.

Zum Jahresbeginn kann das neue Bürgergeld das bisherige Arbeitslosengeld II, bekannt als Hartz IV, ersetzen. Nach dem Bundestag hat am Mittag auch der Bundesrat mit großer Mehrheit der Sozialreform zugestimmt. In der Länderkammer stimmten auch Länder mit Regierungsbeteiligung in der Union für die Reform, die die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auf den Weg gebracht hatte.

Das Gesetz ist endlich verabschiedet. Im Bundesrat ist die Ampelkoalition für die erforderliche Mehrheit zudem auf Stimmen aus Ländern angewiesen, in denen die Union regiert.

Kompromiss im Vermittlungsausschuss

Zuvor hatte der Bundestag einem Kompromiss des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat mit 557 Ja-Stimmen bei 98 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt. Neben den Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP stimmte auch die Union dafür. AfD und Linke stimmten dagegen.

Mit dem am Mittwochabend im Bund-Länder-Ausschuss erzielten Kompromiss wurden die Anforderungen an Personen, die Bürgereinkommen beziehen, gegenüber den ursprünglichen Plänen der Koalition etwas verschärft. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht können nun von vornherein mit Leistungskürzungen sanktioniert werden. Auch die Höhe des eigenen Vermögens, das Grundsicherungsempfänger zunächst nicht anfassen müssen, und die Dauer der Wartezeit, in der die Angemessenheit einer Wohnung und die Höhe des Vermögens nicht geprüft werden, wurden reduziert.

Höherer Regelsatz, mehr Training

Für die Betroffenen werden die monatlichen Zahlungen ab Jahresbeginn deutlich erhöht. Ein alleinstehender Erwachsener erhält dann monatlich 502 Euro, das sind 53 Euro mehr als bisher. Auch Paare und Kinder erhalten mehr Geld. Im Oktober hatten 5,33 Millionen Erwachsene und Kinder Anspruch auf Hartz-IV-Zahlungen. Dazu gehören auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Bundeshaushalt 2023 sieht rund 44 Milliarden Euro für Bürgereinkommen vor.

Die 2005 von Rot-Grün eingeführte Umwandlung des Arbeitslosengeldes II in ein Bürgergeld soll den Fokus auf Qualifizierung und Weiterbildung legen, um mehr Arbeitslose in eine dauerhafte Beschäftigung zu vermitteln. Diese Teile der Reform sollen am 1. Juli in Kraft treten.

„Großartiger Moment der Demokratie“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nannte im Bundesrat die erzielte Einigung eine „große Stunde der Demokratie“. Er betonte das deutsche System, das auf Ausgewogenheit und Kompromissbereitschaft beruhe. Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rein (CDU) lobte das „schnelle Ergebnis über Parteigrenzen hinweg“. Die Überweisung an den Vermittlungsausschuss habe nichts mit einer Blockade zu tun, betonte er. Trotz teilweise sehr unterschiedlicher Vorstellungen sei es gelungen, „einen guten Kompromiss zu erarbeiten, der unterschiedliche Interessen berücksichtigt“. Das Bürgereinkommen werde „für viele Menschen in Deutschland eine spürbare Verbesserung bringen“.

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), nannte für sie die Abschaffung des Schlichtungsvorrangs den „wichtigsten Punkt“. Damit erhalten die Betroffenen „das Recht und die Chance“, sich zu qualifizieren und sogar eine Ausbildung zu machen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte der CDU/CSU, die Debatte der vergangenen Wochen sei „leider vergiftet“ worden. Es sei behauptet worden, dass sich die Arbeit mit dem Bürgereinkommen nicht mehr lohne. „Das stimmt nicht“, betonte Schwesig. In einem Sozialstaat muss sich Arbeit immer lohnen, und das wäre auch beim ursprünglichen Entwurf der Ampelparteien so gewesen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verwies in der Länderkammer auf den Kern des Sozialstaats, dass es immer um „Schutz und Chancen“ gehe. Mit dem Bürgergeld könne dieses Prinzip erneuert werden, sagte Heil.

„Hartz IV ist Geschichte“

Bei der Bundestagsdebatte sprach die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, von der größten Sozialreform seit Jahrzehnten: „Hartz IV ist Geschichte.“ Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), betonte, die Union habe im Vermittlungsverfahren erreicht, dass das Grundprinzip des Forderns und Förderns eingehalten werde. Sein Kollege von der FDP, Johannes Vogel, erklärte, ihm sei es gelungen, „ein gutes Gesetz noch besser zu machen“.

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Gesine Lötzsch, begründete die Ablehnung ihrer Fraktion damit, dass die Erhöhung des Regelsatzes zu gering sei und der Kern des Hartz-IV-Systems beibehalten werde. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Götz Frömming, warf der Union und den Ampelparteien im Vermittlungsausschuss „Gekungel“ vor.

Bundesbehörde sieht sich vorbereitet

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) versicherte, dass das Bürgergeld ab Januar pünktlich ausgezahlt werde. „Jetzt haben wir Klarheit und können loslegen. Die erhöhten Regelsätze werden wir pünktlich zum Jahreswechsel auszahlen“, sagte die zuständige Leiterin der Bundesagentur, Vanessa Ahuja. Für das Bürgergeld sei kein neuer Antrag notwendig, betonte sie. „Wer über den Jahreswechsel hinaus Leistungen des Jobcenters bezieht, erhält automatisch den höheren Regelsatz.“

Das BA-Vorstandsmitglied erklärte, das Grundeinkommen sei eine wichtige Reform, in die auch die Erfahrungen der Bundesagentur der vergangenen 17 Jahre einfließen. „Unser Werkzeugkasten wird immer größer, wenn es um Fördermöglichkeiten geht.“