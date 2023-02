Bundesstaat New York von stärkstem Erdbeben seit Jahrzehnten heimgesucht (VIDEOS) — RT World News

Buffalo, die zweitgrößte Stadt im US-Bundesstaat New York, wurde am Montag von einem Erdbeben der Stärke 3,8 erschüttert. Das Beben war das stärkste in der Region seit vier Jahrzehnten, verursachte jedoch keine materiellen Schäden, sagten die örtlichen Behörden.

Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) spürten fast 3.000 Anwohner das Beben, das gegen 6:15 Uhr auftrat. Es traf 1,24 Meilen (2 km) ostnordöstlich von West Seneca, einem Vorort von Buffalo, mit einer Tiefe von 1,86 Meilen (3 km).

Gouverneurin Kathy Hochul veröffentlichte einen Tweet, der das Zittern bestätigte, und schrieb: „Zu diesem Zeitpunkt wurden keine Schäden gemeldet.”

Der stellvertretende Kommissar des Erie County Department of Homeland Security and Emergency Services, Gregory J. Butcher, sagte, Schockwellen seien bis zu den Niagarafällen im Norden und im Orchard Park im Süden zu spüren.

Erie County Executive Mark Poloncarz beschrieb das Beben als Gefühl „als hätte ein Auto mein Haus in Buffalo angefahren. Ich sprang aus dem Bett.”

Yaareb Altaweel, ein Seismologe am National Earthquake Information Center, wurde von NBC News mit den Worten zitiert, dass Erdbeben „passieren ständig“ im Nordosten der USA.

Seit 1983 haben Seismologen in der Region West Seneca 24 Erschütterungen mit einer Stärke von über 2,5 registriert, wobei der Montag am stärksten war.

Ebenfalls am Montag richtete ein Erdbeben der Stärke 7,8 Tausende Kilometer entfernt verheerende Schäden an, als es den Südosten der Türkei und Nordsyrien traf. Weniger als 12 Stunden später ereignete sich im selben Gebiet ein Nachbeben der Stärke 7,5.

Jüngsten Berichten zufolge hat die Naturkatastrophe mehr als 4.000 Todesopfer gefordert, und die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich weiter steigen, wenn die Retter die Trümmer beseitigen.