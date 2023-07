Ein Bundesgericht in Louisiana hat am Dienstag Teilen der Biden-Regierung die Kommunikation mit Social-Media-Plattformen über umfangreiche Online-Inhalte untersagt, eine Entscheidung, die die Bemühungen zur Bekämpfung falscher und irreführender Narrative über die Coronavirus-Pandemie und andere Themen einschränken könnte.

In dem Urteil sagte Richter Terry A. Doughty vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Louisiana, dass Teile der Regierung, darunter das Gesundheitsministerium und das Federal Bureau of Investigation, nicht mit Social-Media-Unternehmen sprechen könnten „Der Zweck, die Entfernung, Löschung, Unterdrückung oder Reduzierung von Inhalten, die geschützte freie Meinungsäußerung enthalten, zu fordern, zu ermutigen, unter Druck zu setzen oder in irgendeiner Weise zu veranlassen.“

Richter Doughty sagte bei der Erteilung einer einstweiligen Verfügung, dass die Behörden bestimmte Beiträge nicht auf den Social-Media-Plattformen kennzeichnen oder Berichte über ihre Bemühungen, Inhalte zu entfernen, anfordern könnten. Das Urteil besagte, dass die Regierung die Plattformen immer noch über Beiträge informieren könne, in denen Verbrechen, Bedrohungen der nationalen Sicherheit oder ausländische Versuche, Wahlen zu beeinflussen, beschrieben werden.

Das Urteil war ein Sieg für Republikaner und andere Konservative, die eine Reihe von Klagen eingereicht haben, in denen sie der Regierung vorwerfen, Facebook, Twitter, YouTube und andere Social-Media-Unternehmen zu überreden oder zu zwingen, ihre Kritiker zu zensieren. Auch wenn die Regierung wahrscheinlich gegen das Urteil Berufung einlegen wird, könnten die Auswirkungen weitreichend sein und Regierungsbeamte, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, dazu zwingen, die Plattformen nicht über problematische Inhalte zu informieren.