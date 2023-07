CNN

—



Ein Bundesrichter blockierte am Montag ein Wahlgesetz in Florida, das Beschränkungen für die Wählerregistrierung im Bundesstaat festgelegt hätte.

Der oberste US-Bezirksrichter für den Nordbezirk von Florida, Mark E. Walker, sagte, es sei zwar richtig, dass der Staat in seinem Wahlsystem „nach Integrität strebe“, „Floridas Lösungen zur Wahrung der Wahlintegrität sind jedoch zu weit von den Problemen entfernt, die er angesprochen hat.“ Begründungen“ und verstoßen gegen die US-Verfassung.

Das in diesem Frühjahr verabschiedete Gesetz macht es für Personen, die wegen bestimmter Straftaten verurteilt wurden, und für Nichtstaatsangehörige – einschließlich derjenigen, die ihren ständigen rechtmäßigen Wohnsitz in den USA haben – illegal, Wählerregistrierungsanträge entgegenzunehmen oder zu bearbeiten. Drittorganisationen könnten für jede nicht berechtigte Person, die an der Sammlung der Anträge beteiligt ist, mit Geldstrafen von bis zu 50.000 US-Dollar rechnen.

„Florida kann natürlich Wahlen regulieren, einschließlich des Wählerregistrierungsprozesses“, sagte Walker in der Entscheidung zur Erteilung einer einstweiligen Verfügung. „Hier jedoch veranschaulichen die angefochtenen Bestimmungen etwas, mit dem Florida in den letzten Jahren zu kämpfen hatte; nämlich innerhalb der durch die Verfassung der Vereinigten Staaten festgelegten Grenzen zu regieren.“

„Wenn die Macht der Landesregierung droht, sich über die verfassungsmäßigen Grenzen hinaus auszudehnen und die Rechte des Einzelnen zunichte zu machen, fungiert die Bundesjustiz als Brandmauer“, sagte Walker, der von Präsident Barack Obama nominiert wurde. „Der Freistaat Florida hat einfach nicht die Freiheit, die Grenzen der Verfassung der Vereinigten Staaten zu überschreiten.“

CNN hat das Büro des republikanischen Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, um einen Kommentar gebeten.

Daniel Tilley, der Rechtsdirektor der American Civil Liberties Union of Florida, nannte die Blockade „einen Schritt in die richtige Richtung“.

„Dieses Urteil bestärkt die Idee, dass alle Einwohner Floridas das Recht haben, sich durch bürgerschaftliches Engagement am Aufbau einer stärkeren Demokratie zu beteiligen. Obwohl dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, ist unsere Arbeit noch nicht abgeschlossen. Die Menschen in unseren Gemeinden, darunter auch Nicht-Staatsbürger, arbeiten unermüdlich daran, die Bemühungen zur Wählerregistrierung zu unterstützen, damit die Einwohner Floridas über Themen abstimmen können, die ihr tägliches Leben beeinflussen“, sagte Tilley in einer Erklärung.