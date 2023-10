Für die Ampelparteien ist das Ergebnis der Landtagswahl ein Debakel. Es gibt genügend Aufgaben, die die Krise bekämpfen könnten.

Investitionen anziehen: Schuldenbremse aussetzen, Einkommen verbessern

Der Staat braucht Geld. In den letzten Jahren konnte er üppige Kredite aufnehmen, indem er die seit 2009 im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse aussetzte. Diese besagt, dass der Staat nicht mehr ausgeben darf, als er einnimmt. Ausnahmen gelten für Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen. Dazu gehörte auch die Corona-Krise. Doch jetzt heißt es sparen, auch wenn der Staat eigentlich kräftig investieren müsste: in den klimaneutralen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur.

Die Schuldenbremse war von Anfang an umstritten; Viele Ökonomen halten das für falsch. „Die Schuldenbremse ist eine verfassungsrechtlich verankerte Dummheit“, sagt der Makroökonom Patrick Kaczmarczyk. Um es im Grundgesetz zu streichen oder zu ändern, bräuchte die Ampel eine Zweidrittelmehrheit, und die ist nicht in Sicht.

Allerdings könnte sie die Schuldenbremse umgehen, indem sie zusätzliche Sondervermögen (oder Schattenhaushalte) einrichtet, etwa den 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds für die Bundeswehr. Das sind 100 Milliarden zusätzliche Schulden. Die Aufnahme neuer Kredite sei gerechtfertigt, sagt Michael Schrodi, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. „Wir müssen in Bedürfnissen denken. Der Bau von Schulen und Sozialwohnungen, die Förderung von Digitalisierung und Klimaschutz sind nicht einfach schön zu haben, Aber eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen auch in den nächsten Jahren hier Arbeitsplätze schaffen.“

Wer neue Schattenhaushalte ablehnt – so wie der Finanzminister und seine FDP –, kann noch Anpassungen vornehmen. Durch die Nutzung der wirtschaftlichen Komponente der Schuldenbremse, die es Ihnen ermöglicht, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr Kredite aufzunehmen. Oder klima- und umweltschädliche Subventionen streichen, was die Ampel ohnehin im Koalitionsvertrag vorgesehen hat. Nach Angaben des Umweltbundesamtes könnte beispielsweise die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, also der Pauschale für alle, die ihren oft dicken Dienstwagen privat nutzen, 3 Milliarden Euro zusätzliches Einkommen bringen. (Ale)

Raus aus der Wohnungskrise: weniger Profit, mehr Gemeinwohl

Um an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, müsste die Ampelregierung zunächst ihre politischen Pokerspiele beenden. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lehnt die Umsetzung einer vereinbarten Mietrechtsnovelle ab, weil er seine Verhandlungsposition in der Frage der Vorratsdatenspeicherung stärken will. Dabei geht es unter anderem um die Verlängerung des Mietendeckels bis 2029 oder eine Maßnahme, die den Mietanstieg bei bestehenden Mietverträgen begrenzen soll.

Wer jetzt nicht investiert, stärkt die politische Rechte und schwächt langfristig die Wirtschaft

Die Wahrheit ist: Angesichts der Mietexplosion sind das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Ampel konnte sich nur auf so wenige Mieterschutzprojekte einigen, weil die politischen Überzeugungen grundsätzlich unterschiedlich sind. Die FDP ist seit jeher Gegner des Mietendeckels und grundsätzlich gegen eine stärkere Regulierung des Mietmarktes. Deshalb herrscht Stillstand bei bekannten Problemen: Abzocke beim möblierten Wohnen ist nur ein Beispiel.

Seit den Koalitionsverhandlungen hat sich die Situation weiter verschärft: Modernisierungsmaßnahmen, die zur Erreichung der Klimaziele notwendig sind, befeuern den Anstieg der Mieten. Indexmietverträge, bei denen die Miethöhe an die Inflation gekoppelt ist, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Giftig ist, dass die Wohnungsnot mit einer Baukrise zusammenfällt. Vom Ziel, 400.000 Häuser pro Jahr zu bauen, ist die Regierung meilenweit entfernt. Tatsächlich sinkt die Zahl der Sozialwohnungen.

Vor diesem Hintergrund muss die Ampel neu verhandelt werden, und es gilt: Mieter brauchen dringend eine Verschnaufpause durch einen temporären Mietendeckel. Und: Die Förderung muss stets auf bezahlbaren, gemeinschaftsorientierten Wohnraum ausgerichtet sein. Dies erfordert ein gut ausgestattetes öffentliches Wohnungsbauprogramm. Wer jetzt nicht investiert, stärkt die politische Rechte und schwächt langfristig die Wirtschaft: Ohne verfügbaren Wohnraum kommen keine Fachkräfte. (jak)

Weniger isolieren: Die Realität der Migration erkennen, Chancen ermöglichen

Die Ampel versprach in ihrem Koalitionsvertrag einen „Neuanfang“ in der Migrationspolitik: Der Bund wolle sich kontinuierlich an den Kosten der Länder und Kommunen beteiligen und den Menschen, die bereits hier sind, neue Chancen eröffnen. Mittlerweile hat sie auf Druck von rechts eine halbe Rolle nach hinten geschafft. Aber hier könnte sie das Tempo steigern.

Flüchtlinge könnten viel schneller in Arbeit kommen. Bisher dürfen sie in den ersten drei Monaten keine Arbeit annehmen, sondern in der Regel erst, wenn ihr Asylantrag anerkannt wurde. Oder, wenn der Eingriff zu lange dauert, spätestens nach neun Monaten. Die Grünen meinen, sie sollten vom ersten Tag an arbeiten dürfen – auch Menschen, deren Anträge noch geprüft werden, oder abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können und deshalb geduldet werden. Das ist eine gute Idee, denn viele Branchen suchen händeringend nach Arbeitskräften, auch für einfache Jobs.

Darüber hinaus sollte sich Deutschland darauf einstellen, dass auch in Zukunft jedes Jahr rund 300.000 Menschen bei uns Zuflucht suchen werden. Ob man dies als Richtwert, „Obergrenze“ oder „Atemgrenze“ bezeichnet, ist zweitrangig. Es ist wichtig, dass Deutschland über Kapazitäten und Ressourcen verfügt, um in Zukunft so viele Menschen pro Jahr aufzunehmen. In Ausnahmefällen könnten es auch mehr sein, wie der Krieg in der Ukraine gezeigt habe. Denn die Gründe, warum Menschen fliehen, werden auch in Zukunft nicht weniger. Umso wichtiger ist es, darauf vorbereitet zu sein.

Ein Land wie Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, sollte dazu in der Lage sein und damit zurechtkommen. Davon wird auch das Land profitieren, so wie es in der Vergangenheit von der Zuwanderung profitiert hat. Aufgrund einer alternden Bevölkerung besteht ansonsten die Gefahr einer Alterung und eines wirtschaftlichen Niedergangs. (bax)

Raus aus den Fossilien: Kosten gerecht verteilen, Klimageld jetzt

Es wäre ein wichtiges Signal an die Bürger, dass die Kosten des ökologischen Umbaus nicht in erster Linie diejenigen treffen, die wenig oder nur durchschnittlich verdienen. Die Bundesregierung solle das im Koalitionsvertrag versprochene Klimageld bereits 2024 einführen und nicht lange aufschieben. Bisher haben sich die Ampelparteien nicht um die Finanzierung gekümmert.

Das Klimageld soll die Belastungen durch steigendes CO abfedern 2 -Es gilt der Preis. Für den Verbrauch fossiler Energie gibt es einen Preis pro Tonne CO 2 bezahlen. Die Bundesregierung erhöht diesen Preis zu Jahresbeginn von 30 auf 40 Euro, bis 2026 soll er auf 60 Euro steigen. Dann soll ein europäisches Handelssystem greifen. In diesem Fall wird der CO 2 -Die Preise werden stark steigen – und Treibstoff und Heizung werden deutlich teurer. Und viele Produkte auch, denn erfahrungsgemäß werden höhere Transportkosten auf die Ware umgelegt.

Die Idee des Klimageldes: Alle Bürger erhalten den gleichen Betrag, um steigende Preise auszugleichen. Menschen mit geringem Einkommen verbrauchen weniger CO2 2 Sie verfügen also über mehr Klimageld als die Reichen. In Österreich gibt es bereits einen solchen Bonus, der je nach Region zwischen 110 und 220 Euro pro Person und Jahr beträgt. Ursprünglich sollten Einnahmen aus CO auch in Deutschland genutzt werden 2 -Preis wird über den Klima- und Transformationsfonds, in den das Geld fließt, an die Bürger zurückgegeben. Die Regierung nutzt den Klimafonds zur Finanzierung des ökologischen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch für Projekte, die nur mit viel Fantasie gezählt werden können, etwa milliardenschwere Subventionen für den Aufbau einer Intel-Chipfabrik. Der Finanzplan des Klimafonds geht von Gesamtausgaben von mehr als 200 Milliarden Euro bis 2027 aus – Klimagelder sind darin nicht enthalten. Das sollte die Bundesregierung umgehend ändern, denn soziale Abfederung fördert die Akzeptanz der Klimapolitik. (akr)

Gegen Energiearmut: Heizen nicht teurer machen

Heizen ist für viele Menschen teurer geworden. Dass die Rechnung nicht noch höher ausfällt, liegt unter anderem daran, dass die Bundesregierung nach der Sabotage an der Erdgaspipeline Nordstream die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt hat. Eigentlich bis zum Frühjahr 2024, doch nun will Finanzminister Christian Lindner, FDP, die Steuer ab Januar, also mitten in der Heizperiode, erneut erhöhen.

Das würde Bund, Ländern und Kommunen rund 2 Milliarden Euro Mehreinnahmen bringen, wäre aber politisch teuer. Obwohl sich die Dankesbriefe an den Bund aufgrund der nur moderaten Erhöhung der Betriebskosten in Grenzen halten, wäre die Empörung wohl noch größer, wenn die Steuer mitten im Winter erhöht würde. Berechnungen zufolge müsste ein durchschnittlicher Haushalt 270 Euro zusätzlich zahlen. Am besten wäre es, wenn die Ampel nach anderen Einnahmequellen sucht. (Ale)