Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau Franca Lehfeldt steigen nach der kirchlichen Trauung auf Sylt in einen Porsche Targa. Foto

Die Fotos der schicken Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner und der Journalistin Franca Lehfeldt sorgten 2022 für Schlagzeilen. Zu viel sei die Feier keineswegs gewesen, sagt der FDP-Politiker heute.

Bundesfinanzminister Christian Lindner steht zu seinem Porsche und seiner von Kritikern als protzig kritisierten Hochzeit auf Sylt im vergangenen Jahr. „Ich setze mich dafür ein – ja, voll und ganz“, sagte der FDP-Bundesvorsitzende gestern Abend beim „Ständehaus-Treff“ der „Rheinischen Post“ (RP) in Düsseldorf. „Vor zehn Jahren kaufte ich einen 42 Jahre alten Porsche mit dem Geld, das ich verdiente, nicht gegeben, nicht geerbt, nicht gestohlen“, sagte er.

„Ich gehe noch einen Schritt weiter: Letztes Jahr habe ich meine Hochzeit auf Sylt aus eigenem Geld bezahlt. – Und wissen Sie was? Wer hat schon ein Problem damit PorscheSylt oder so: Es gibt so viele Parteien, da kann man auch eine andere wählen.

„Ich würde es wieder genauso machen“

Auf die Frage von RP-Chefredakteur Moritz Döbler, ob Lindner die Bilder seiner Hochzeit aus heutiger Sicht noch angemessen fände, versicherte der Liberale: „Auf jeden Fall. Ich werde nicht zulassen, dass die privatesten Lebensereignisse von irgendeinem Medium zensiert werden.“ Sie halten sich nicht daran Sylt wurde eingeladen, über seine Hochzeit zu berichten.

Der Minister erklärte, dass er viel arbeite. „Ich renne davon. Aber am Ende des Tages bin ich auch eine unabhängige Persönlichkeit mit meinem eigenen Leben.“ Seine Hochzeitsfeier war keineswegs zu viel. „Ich würde es wieder genauso machen.“

Über seine bescheidene Herkunft in Wuppertal sagte Lindner: „Ich hatte kein Vermögen.“ Zu dieser Zeit besuchte er weder Privatschulen noch genoss er Auslandsaufenthalte. Aber er hatte eine gute Kindheit, „eine Familie, die sagt, wir glauben an dich, wir lieben dich – und ich habe eine positive Vorstellung von Leistung.“

Zum Karriere-Highlight?

Über seine Ehe mit dem Fernsehjournalisten Franca Lehfeldt Der FDP-Chef sagte, dass er sie irgendwann zurückhaben werde, damit sie ihre Karriere weiter vorantreiben könne. Lehfeldt verlässt den Nachrichtensender Welt TV zum 31. Oktober. Das Medienunternehmen Axel Springer kündigte an, weiterhin als freie Journalistin tätig zu sein und sich mit einer Kommunikations- und Marketingagentur selbstständig zu machen.

Als Döbler fragte, ob er glaubte, den Höhepunkt seiner Karriere erreicht zu haben, zögerte Lindner lange mit der Antwort und sagte dann: „Tatsächlich kann ich als FDP-Vorsitzender, was die Positionen angeht, nichts mehr erreichen.“ Da es „nach menschlichem Ermessen“ unwahrscheinlich sei, dass er Kanzler werde, befinde er sich wohl auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Aber er selbst würde es völlig anders definieren. Den Höhepunkt seiner Karriere erreicht er, wenn er Dinge erreicht, die ihm wichtig sind. Dazu gehöre, eine vollautomatisierte Steuererklärung komplett digital per App erledigen zu können, wobei künstliche Intelligenz am Ende alles richtig ausfülle und man nur noch einen Knopf drücken müsse, schwärmte der Liberale. „Und das ist mein Versprechen. Das wird mein Karrierehöhepunkt.“ Allerdings nicht in dieser Legislaturperiode, fügte er hinzu.

dpa