Berlin. Die Bundesregierung hat die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nach einer Obergrenze für den Flüchtlingszustrom abgelehnt. „Eine Obergrenze löst das Problem nicht“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag vor Journalisten in Berlin. „Der einzig sinnvolle Weg, in dieser komplexen Migrationsfrage voranzukommen, ist eine dauerhafte Kontrolle und Ordnung im europäischen Rahmen.“

Söder hatte sich in der „Bild am Sonntag“ für eine „Integrationsgrenze“ von maximal 200.000 Migranten pro Jahr ausgesprochen und war dafür in die Kritik geraten. Politiker von SPD und FDP wiesen darauf hin, dass dies rechtlich nicht möglich sei. Denn das Recht auf Asyl ist ein individuelles Grundrecht, das nicht einfach in seiner Zahl eingeschränkt werden kann.

Deutschland will vorerst keine Flüchtlinge aus Italien aufnehmen

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verwies am Montag zudem auf ein ganzes Maßnahmenpaket seines Unternehmens zur Bekämpfung des anhaltenden Flüchtlingszustroms. Dazu gehörte das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), das Anfang Juni grundsätzlich vereinbart wurde und nun zwischen den verschiedenen Institutionen der Europäischen Union weiter verhandelt wird. Im Wesentlichen sieht es Asylverfahren für Menschen mit geringer Bleibeperspektive an den EU-Außengrenzen vor. Er erwähnte außerdem den Kampf gegen den Schmuggel, die Einstufung Georgiens und Moldawiens als sichere Herkunftsländer, die Arbeit an Migrationsabkommen und polizeiliche Maßnahmen an allen deutschen Außengrenzen.

Gleichzeitig sagte der Sprecher, dass Deutschland freiwillig vorerst keine weiteren Flüchtlinge aus Italien aufnehmen werde, weil Italien seinerseits keine Flüchtlinge zurücknehme, die von dort illegal nach Deutschland gekommen seien. Nach europäischem Recht müssen Asylanträge dort gestellt und bearbeitet werden, wo ein Flüchtling erstmals EU-Boden betritt. Allerdings erlaubt Italien vielen Flüchtlingen einfach die Weiterreise.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt es derzeit Gespräche zwischen Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und der EU-Kommission wegen der Lage auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa, wo immer mehr Flüchtlinge ankommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste am Wochenende mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dorthin, ohne jedoch eine Lösung für das Problem zu finden.

Strack-Zimmermann fordert von der Leyen zum Handeln auf

Die Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, forderte daher von der Leyen zum Handeln auf. „Es ist an der Zeit, dass der Kommissionspräsident endlich reagiert, denn wir müssen das Problem auf europäischer Ebene lösen“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Frau von der Leyen muss endlich handeln. Die europäischen Außengrenzen müssen geschützt werden.“ Es muss bereits in den Herkunftsländern geklärt werden, ob die Asylfrage positiv beantwortet werden kann oder ob im Einzelfall ein Schutzgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegt. „Andererseits müssen wir Flüchtlinge, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, sofort zurückschicken. All dies muss jetzt und sofort geschehen.“

Auch der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), forderte eine Begrenzung. „Europa steckt de facto in einer neuen Migrationskrise“, sagte er dem RND. „Es kann nicht durch Nichtstun, sondern nur durch entschlossenes Handeln überwunden werden. Die Kanzlerin und der Innenminister müssen ihre Weigerung aufgeben. Neben Menschlichkeit sind endlich auch strikte Kontrollen und Begrenzungen nötig.“

Unterdessen warnte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, vor einer nachlassenden Unterstützung für die Zuwanderung von Asylbewerbern nach Deutschland. „Bund und Länder müssen sich der Akzeptanz der Menschen sehr bewusst sein“, sagte er. „Die Bundesregierung muss daher das Zeichen setzen, dass die Zuwanderung bestmöglich begrenzt wird und geordnet abläuft.“ Wichtig ist auch, dass die Länder nur Menschen an die Kommunen verteilen, die eine Bleibeperspektive haben.“