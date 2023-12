Bundesregierung: Habeck sieht Fortschritte bei Haushaltsverhandlungen

Vizekanzler Habeck hat seine geplante Reise zur Weltklimakonferenz wegen der Haushaltskrise abgesagt. Er wird in Berlin gebraucht. Er ist optimistisch, was eine Einigung zum Haushalt 2024 angeht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht Fortschritte bei den schwierigen Verhandlungen in der Koalition über den Haushalt 2024. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir auf einem guten Weg zu einer Einigung sind“, sagte die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung „Anne Will“.

Auf die Frage, dass dies nicht bedeute, dass er sich einer Einigung in der Koalition sicher sei, sagte Habeck: „Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich wiederhole: Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Der Vizekanzler fuhr fort: „Es ist ein mühsamer Prozess, das ist klar, aber es ist so.“ Fortschritt bringt.“

Nach einem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Koalition aus SPD, Grünen und FDP milliardenschwere Löcher in ihren Haushalt reißen Haushalt Stecker. Die Verhandlungen finden derzeit vor allem in einer Dreierrunde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) statt. Soll der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr im Bundestag verabschiedet werden, muss in den kommenden Tagen eine Lösung gefunden werden.

Schritt für Schritt

Man gehe „Schritt für Schritt voran“ und versuche, Mittel auszugleichen, sagte Habeck. Dies wäre nur möglich, wenn an anderen Orten „Unzumutbarkeiten“ geduldet würden. Konkret wollte der Minister jedoch nicht werden. Mit Blick auf die öffentliche Debatte um Einsparungen bei den Sozialausgaben oder mögliche Steuererhöhungen sagte Habeck, dass alles, was öffentlich gefordert werde, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zustande komme.

In den Diskussionen, die die Koalition führt, wird versucht, in der „Tiefe“ der Haushaltstabellen oder des Klima- und Transformationsfonds zu erkennen, was später kommen könnte, was möglicherweise nicht mehr gewollt ist oder getan werden könnte. Habeck betonte jedoch, dass der soziale Ausgleich in Deutschland und die soziale Stabilität nicht weiter gefährdet werden dürften. Er verwies auch auf die „Robustheit der industriellen Produktion“.

dpa