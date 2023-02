Meer dan 47.000 Tote en vahlreiche Nachbeben: Im Turks-Syrische Grenzgebiet wollen die twee ministers met Opfern en Helfern sprechen. Auch die nicht unumstrritten Visa-Vergabe wird Thema sein.

Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (Grüne) en minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) wollen heute in der zuidoostelijke Erdbebenregion weitere Hilfsgüter übergeben en sich ein Bild von der Lage der Menschen machen.

Nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes in Berlin sind auch Simpelräche mit Vertreterinnen en Vertretern von in der Turkije en geplant in Syrien arbeitenden Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen. In der weiter noordwestelijk gelegen en sterk getroffen regio Kahramanmaras wollen die Ministerinnen in einer Zeltstadt mit Erdbebenopfern und Helfern spreken.

Weitere Beben fordern Todesopfer

Am 6. Februar heeft een groot deel van de Südosttürkei en den Norden Syriërs erschüttert. Das Epizentrum legt juwelen in de zuidelijke provincie Kahramanmaras. Meer dan 47.000 Menschen sinds ums Leben komkomen, davon meer dan 41.000 in der Türkei.

Eerst werden we door de regio geleid met sterke punten van 6,4 en 5,8. Die Epizentren waren in der Provinz Hatay, waar de Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul centrum. Minestens drie mensen hebben vaders getötet, meer als 200 naar Krankenhäuser gebracht, zei minister van Binnenlandse Zaken Süleman Soylu am Abend. More Menschen seien unter Trümmern eingeschlossen geworden. Bilder zezigten, wie Menschen im Moment des Bebens in Panik auf die Straße liefen. Das Beben war auch in den umliegenden Provinzen, im Norden Syriens and bis in den Libanon zu spüren.

In Syrië, dabei Aktivisten zufolge mindestens fünf Menschen getötet. In de Orten Aleppo, Tartus en Hama seien Anwohner in Panik geraten en etwa van hun Häusern Sprungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Morgen mit. Die actievoerders hebben de afgelopen jaren 470 Verletzte gerapporteerd, davon 320 in de Regierung Kontrollierten Regionen en 150 in de Rebel Areas.

Auf die beide Beben volgden erneut zahlreiche Nachbeben. Het is niet mogelijk om nachbeben der großen Beben von vor zwei Wochen gehandelt, sagte der Türkische Vize-Präsident Fuat Oktay.

Welthungerhilfe: Mehr Hilfe für syrische Erdbebenopfer

Die Welthungerhilfe kan ervoor zorgen dat de Ministers mehr Hilfe für die betroffen Syrer an. “Insbesondere in Nordwestsyrische kommt bisher immer nor zu wenig von der urgent benötigten Unterstützung an”, aldus de Generalsekretär der Hilfsorganisation, Mathias Mogge, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Öffnung weiterer Grenzübergänge zischen der Türkei en Syrien sei in Anfang. “Aber nun müssen endlich Hilfsgüter wie Wasser, Medikamente, Nahrung en Zelte schnell in ausreichden Mengen waren geliefd.”

Mitarbeiter vor Ort rapporteert, “dass sich die Menschen in den Syrisch Erdbebengebieten zum zweiten Male von der internationale Staatengemeinschaft im Stich gelassen fühlen”, zei Mogge. Die Welthungerhilfe leiste mit property Partnern Überlebenshilfe, aber die Not sei riesig. “Wir are one longen Atem brauchen, um den Opfern des Erdbebens nicht nur beim Überleben sondern auch in der eerste fase van Wiederaufbaus zur Seite zu stehen”, zei dit.

Simpelräche mit Opfern und Helfern geplant in Zeltstadt

Baerbock und Faeser wollen sich gut zwei Wochen nach den Erdstößen zunächst am Flughafen der Stadt Gaziantep über mögliche Probleme bei der Abwicklung der Hilfslieferungen informeren. Er zijn veel meer Hilfsgüter des Technischen Hilfswerks (THW) en de Turkse Katastrophenschutz übergeben zijn.

Von dem Flughafen aus zijn die Hilfslieferungen sowohl für die Türkei als auch für den ebenfalls grimmige getroffenen Nordwesten Syriens abgewickelt. Ob es auch ein Treffen mit turkischen regierungsvertreter gibt, war zunächst unclear.

Who Läuft die erleichterte Visa-Vergabe?

Die twee Duitse Ministerinnen planten auch den Besuch een van de wiedereröffneten Visaannahmezentren en een nieuwe inrichting van mobiele Visaannahmebussen. Erdbebenopfern soll mit Drei-Monats-Visa ermöglicht zijn, übergangsweise bei nahen Angehörigen in Deutschland unterzukommen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hat Deutschland gut one Woche nach der Einführung thes vereinfachten Visa-Verfahrens einer “zweisttelligen Zahl” von Menschen aus der Türkei Einreiserlaubnisse erteilt. Weitere Anträge seien in Bearbeitung, hieß es. Bis Freitagnachmittag seien demnach 20 Visa ausgestellt be.

Kritik am Verfahren werd oorlogslaut, we zijn trots op de Versprechens einer unbürokratischen Hilfe für die Visaerteilung etwa ein gültiger Pass und ein biometrics Foto benötigt zijn. Kritiker monieren, diese seien angesichts der Zerstörung oft nicht zu beschaffen.

Duitsland hift bisher mit 58 miljoen euro

Bisher stelt Deutschland Hilfen in Höhe von 58 Millionen Euro für die Erdbebenopfer zur Verfügung – davon 8.2 Millionen Euro für Sachlieferungen, hieß es aus der Bundesregierung. Er zijn 200 Zelte für je zwölf Personen die Zeltausstattung wie Feldbetten, Schlafsäcke, Generatoren, Zeltheizung en Beleuchtung.

Laut Bundesregierung waren bisher 52 Helferinnen en Helfer sowie four Rettungshunde des THW in hun Erdbebengebiet, 38 Einsatzkräfte en 3 Rettungshunde der NGO @fire, 43 Einsatzkräfte en 7 Rettungshunde von ISAR Germany sowie die Bundespolizei mit 25 Einsatzkräften hun 5 Rettungs. Deren Einsätze seien abgeschlossen. Es seien noch weitere deutsche Hilfsorganisationen vor Ort. Een abschließende Übersicht über die dort actieve Duitse Nichtregierungsorganisationen liegt nicht vor.

dpa