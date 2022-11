Bundesregierung auf Twitter: „Wachsende Sorge“

Stand: 18.11.2022 17:26 Uhr

Der Kurznachrichtendienst Twitter kommt nicht zur Ruhe – das beschäftigt auch die Bundesregierung. Einen Rückzug von der Plattform schließt sie nicht aus. Unterdessen geht die Massenflucht auf Twitter weiter.

Seit drei Wochen geht es bei Twitter chaotisch zu. Die Bundesregierung sieht das mit Unbehagen – und könnte Konsequenzen ziehen. Ob die Ministerien auf Twitter präsent bleiben wollen, sei noch nicht entschieden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

„Wir beobachten die Entwicklungen auf Twitter mit wachsender Sorge“, sagte er. Einige Ministerien haben bereits Konten beim konkurrierenden Kurznachrichtendienst Mastodon.

3700 Mitarbeiter mussten gehen

Ende Oktober übernahm der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro). Seitdem ruht der vor allem bei Regierungen und Journalisten beliebte Kurznachrichtendienst nicht. Nach der Übernahme entließ Musk die damaligen Vorstandsmitglieder und übernahm den Spitzenposten.

Wenig später entließ er rund die Hälfte der 7.500 Mitarbeiter und forderte dann einige zur Rückkehr auf. Kurz darauf schaffte er die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, ab. Am Mittwoch veröffentlichte der neue Twitter-Besitzer ein Memo, in dem er die Mitarbeiter aufforderte, „lange Arbeitszeiten mit hoher Intensität“ zu akzeptieren oder mit einer Abfindung zu gehen. Musk stellte den Mitarbeitern ein Ultimatum bis Donnerstag.

„Nicht mehr genug technisches Know-how“

Das Silicon-Valley-Portal „The Verge“ berichtete nun, Hunderte von Twitter-Mitarbeitern hätten die angebotene Abfindung lieber angenommen. Ehemalige Twitter-Mitarbeiter äußerten Befürchtungen, dass der Weiterbetrieb von Twitter gefährdet sei.

Die Datenwissenschaftlerin Melissa Ingle, die von Musk in der ersten Entlassungsrunde gefeuert wurde, sagte gegenüber Technology Review, dass „nicht mehr genügend technisches Fachwissen vorhanden ist, um die Website am Laufen zu halten“. Bisher gab es jedoch keine größeren technischen Probleme.

Unklar ist jedoch, ob Twitter seinen gesetzlichen Pflichten zur Löschung von Hassreden und Drohungen auf der Plattform nachkommen kann. Die Ämter blieben heute geschlossen, die Zutrittskarten wurden deaktiviert. Nach Angaben des Senders BBC sollen die Büros am Montag wieder geöffnet werden.

Volkswagen stellt Werbung ein

Trotz der Kündigungswelle bei Twitter erlebt der Kurznachrichtendienst laut Musk eine Rekordnutzung. Doch seine Umbaupläne sind äußerst chaotisch. Erst am Dienstag verschob der Twitter-Chef das neue kostenpflichtige Abo-Modell mit dem blauen Verifizierungssymbol auf den 29. November. Er reagierte damit auf eine Flut von Fake-Profilen auf Twitter.

Mehrere große Konzerne haben ihre Werbung im Netz wegen Bedenken über die Entwicklung von Twitter ausgesetzt – darunter Volkswagen und die Fluggesellschaft United Airlines. Werbung ist bisher die Haupteinnahmequelle von Twitter.

Musk bringt Insolvenz ins Spiel

Der selbsternannte „Redefreiheits-Absolutist“ Musk warb daraufhin für Vertrauen. Er will die Plattform zu einer Kraft der Wahrheit machen und Fake-Accounts stoppen. In einer Betriebsversammlung warnt er jedoch vor einer möglichen Pleite des Kurznachrichtendienstes.

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, kritisierte Musk und warnte vor einem „digitalen Wilden Westen“. Jourova sagte dem ZDF, er habe „sehr erfahrene Mitarbeiter entlassen, die in den Jahren der Beratung verstanden haben, was wir in Europa wollen“. Sie fügte hinzu: „Wir wollen soziale Medien, die den Menschen dienen und keine schädlichen Inhalte verbreiten.“