Berlin Der Bundesrechnungshof warnt eindringlich vor der geplanten Reform der EU-Schuldenregeln. „Die Reform der EU-Fiskalregeln wird die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in der Europäischen Union nicht gewährleisten. „Es gibt keine verbindlichen Leitlinien, die einen schnellen und nachhaltigen Abbau übermäßiger Schulden gewährleisten“, heißt es in einem Bericht des Bundesrechnungshofs an den Bundestag, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Bundesregierung muss sich weiterhin für klare Schuldenziele und eine Einschränkung des Auslegungs- und Ermessensspielraums der EU-Kommission einsetzen. „Die Bundesregierung sollte einer Reform der Regelungen nicht zustimmen, die dies nicht gewährleistet“, fordern die Prüfer.

Eine Reform der EU-Regeln ist notwendig geworden, weil die Schuldenstände vieler EU-Länder infolge der Krisen der vergangenen Jahre weit über die zulässige Grenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen sind.

Würden die bestehenden Regeln weiterhin angewendet, müssten einige Länder einen harten Sparkurs verfolgen, was selbst Befürworter fiskalischer Sparmaßnahmen für falsch halten. Die EU-Kommission hält in ihrem Vorschlag, der ab 2024 gelten soll, an den bisherigen Zielen von maximal 60 Prozent Gesamtverschuldung und maximal drei Prozent Haushaltsdefizit pro Jahr fest. Zukünftig will die EU-Kommission zudem mit jedem EU-Land einen maßgeschneiderten, mehrjährigen Schuldenabbauplan vereinbaren. Die Schwere der Vorgaben variiert je nachdem, wie hoch die Verschuldung des Landes ist. „Vorschlag untergräbt Maastricht-Kriterien“ „Das neue Regelwerk gewährleistet jedoch nicht, dass die Mitgliedstaaten mittel- bis langfristig die Referenzwerte einhalten“, warnt der Rechnungshof in seinem Bericht. Sollte der Vorschlag in seiner jetzigen Form umgesetzt werden, „könnte dies die Maastricht-Kriterien untergraben“. Die Bundesregierung müsse sich für „ausreichend ambitionierte und verbindliche Mengenziele“ einsetzen, um die die EU-Staaten ihre Schulden reduziert hätten. Der Bundesrechnungshof hat „erhebliche Zweifel“, dass hierfür ein Zeitraum von 60 Jahren oder mehr angemessen ist. „Ein Regelwerk, das einen derart ausufernden Schuldenabbau zulassen würde, würde das Signal senden, dass die Europäische Union faktisch vom Maastricht-Schuldenkriterium und damit auch von langfristig tragfähigen Staatsfinanzen in den Mitgliedstaaten abgewichen ist.“ „ >> Lesen Sie hier: Lindner gerät in Streit um Schuldenregeln Die Opposition teilt die Bedenken des Bundesrechnungshofs. CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase sagt: „Um das Verhandlungsmandat der Bundesregierung zu stärken, sollten die Koalitionsfraktionen den Vorschlag des Bundesrechnungshofs aufgreifen und Leitlinien und Positionen in einem Bundestagsbeschluss schriftlich festlegen. Die Union würde das nicht tun.“ verschließt sich einem solchen Vorgehen.“ Lindner hat sich bereits gegen eine Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspakts ausgesprochen. (Foto: IMAGO/photothek)

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geht mit den Vorschlägen der EU-Kommission zu weit. Er befürchtet, dass die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten zu einer übermäßigen Politisierung der europäischen Schuldenregeln führen würden. >> Lesen Sie auch: Pro und Contra: EU-Schuldenreform – brechen in Europa alle Dämme? „Die Konsolidierung der Haushalte ist keine Verhandlungssache“, heißt es in Lindners Haus. „Vorschläge, die in Richtung einer Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspakts gehen, können nicht akzeptiert werden.“ Die EU brauche Schuldenregeln, „die für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten“, so das Bundesfinanzministerium. Anfang April übermittelte die Bundesregierung der EU-Kommission deshalb einen eigenen Reformvorschlag, auf den sich die Ampelregierung geeinigt hatte. Demnach sollen hochverschuldete Länder künftig ihre Schuldenquoten um mindestens einen Prozentpunkt pro Jahr senken, Staaten mit durchschnittlicher Verschuldung um mindestens 0,5 Prozentpunkte pro Jahr. Dies sollen die Länder so lange tun, bis die Schuldenquote nicht mehr über 60 Prozent – ​​der derzeit geltenden Schuldenobergrenze – liegt. EU-Kommission lehnt deutschen Vorschlag ab Die EU-Kommission lehnt die deutsche Initiative ab. Die Kommission wolle „hochverschuldeten Ländern mehr Eigenverantwortung geben – verbunden mit einer strengeren Durchsetzung der gemeinsamen Regeln“, sagte EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis dem Handelsblatt. Allgemeingültige Leitlinien zum Schuldenabbau passen daher nicht in das Brüsseler Konzept. >> Lesen Sie hier: Le Maire teilt gegen Lindner im Streit um neue EU-Schuldenregeln aus Die EU-Kommission kann auf die Unterstützung Südeuropas zählen. Beim Vorschlag der EU-Kommission gehe es nicht darum, Schuldenregeln zur Verhandlungssache zu machen, sondern darum, „eine nachhaltige öffentliche Finanzierung zu erreichen, die auch von unserer Investitions- und Wachstumsfähigkeit abhängt“, sagte Laurence Boone, französische Staatssekretärin für Europa und ehemalige Chefökonomin der EU Die Industrieländerorganisation OECD, das Handelsblatt. Die starren Schuldenregeln der Vergangenheit hätten diesem Zweck nicht gedient und seien allzu oft nicht befolgt worden, sagte Boone. „Also lasst uns jetzt die Regeln korrigieren und sicherstellen, dass sie angemessener sind.“ Mehr: Die Bundesregierung zieht rote Linien bei den EU-Schuldenregeln

