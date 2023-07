Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte in einem Interview am Sonntag, der Anstieg der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD) in den Umfragen sei „besorgniserregend“.

Im Rahmen seines Sommerinterviews mit dem ZDF sagte der Bundespräsident, rechtsextreme Parteien würden die Ängste der Wähler ausnutzen, ohne Lösungen anzubieten.

„Wir dürfen das Geschäft der Angstmacher in dieser Gesellschaft nicht weiter fördern“, sagte Steinmeier.

„Was wir brauchen, ist kein Boom von Angstmachern, sondern ein Boom von Problemlösern. Und es ist nicht so, dass wir keine davon haben.“

Steinmeier sagte, der Aufstieg der AfD zeige, dass traditionelle Parteien nicht ausreichend auf die Anliegen bestimmter Teile der Bevölkerung eingegangen seien.

Die AfD erreichte in einer aktuellen bundesweiten Umfrage einen Anteil von 20 % und ist damit die zweitbeliebteste Partei. Sie strebt nun einen Sieg bei den bevorstehenden Landtagswahlen im Osten an.

„Ja, die Umfragen sind besorgniserregend“, sagte Steinmeier.

„Aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir jede kritische Frage automatisch als Populismus und Rechtsextremismus einstufen.“

Steinmeier warnt vor Proteststimmen

Steinmeiers Äußerungen erfolgen, nachdem die rechtsextreme AfD im vergangenen Monat ihren ersten Sieg für eine Regierungsposition errungen hatte.

Am 25. Juni wurde der AfD-Kandidat Robert Sesselmann zum Landrat der östlichen Kleinstadt Sonneberg gewählt.

Alle anderen Parteien hatten sich hinter den amtierenden CDU-Kandidaten Jürgen Köpper gestellt.

Kurz darauf wurde Hannes Loth von der AfD auch zum ersten Bürgermeister der Partei in der Kleinstadt Raguhn-Jessnitz im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt gewählt.

Steinmeier warnte die Deutschen in solchen Situationen vor Protestwahlen, bei denen Menschen ihren Stimmzettel verfälschen, um ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen.

„Jeder Wähler übernimmt die Verantwortung für das, was er oder sie tut“, sagte er.

Dies gelte auch dann, wenn man „eine Partei stärkt, die zur Verrohung der Debatte beiträgt“.

zc/wd (dpa, AFP)

