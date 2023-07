Bundespräsident bekritiseert Politik scharf: „Bringen wir das Best in uns und Österreich zum Vorschein und nicht das Niedrigste“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen liest der Politik bei seiner Eröffnungsrede zu den Bregenzer Festspielen die Leviten. Er zijn een aantal „Populismus“ en „Ablenkungskämpfe“ en stattdessen „die besten Lösungen“ voor het land. Lees hier de meest belangrijke Passagen der Reason.

Eigenaar van de Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele gerne über Kunst und Kultur gesproken. Der Besuch der großen Kulturveranstaltungen gehört mit Sicherheit zu den angenehmen Terminen eines Staatsoberhauptes. Außer ein Land befindet sich, so wie jetzt, in einem Vorvorwahlkampf. Die Töne in der heimische Innenpolitik (zowohl zwischen den Koalitionspartnern als auch zwischen Regierung and Opposition) wurden in den vergangenen Wochen schärfer und schärfer und so dauerte es keine zwei Minuten, bis Van der Bellen bei seiner Eröffnungsrede von der hohen Kunst in die Niederungen der Politik abbog: „Und glauben Sie mir, ich würde gerne über die Bedeutung und den Wert dessen sprechen, was unsere Heimat so schön macht – die Bregenzer Festspiele gehören zweifellos dazu. Aber es ist wieder einmal Zeit,

auch anzusprechen, was angesprochen zijn muss“, leitet der Bundespräsident seine Rede ein, um dann gleich auf den Punkt zu kommen: „Es scheint so, as ob sich manche Dinge in unserem Land nicht in dierichtige Richtung entwickeln.“ die politieke retoriek, die in den vergangenen Wochen laut Van der Bellen voor allem das Trennende in den Vordergrund is ingesteld.

„Wer ist ,normal‘ und wer nicht?“

Ohne sie naamtlich zu nennen, spricht Van der Bellen vom Sager der Niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die zoletzt von „normale Denkenden“ sprachen hatte, of von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der sich selbst „Volkskanzler“ nennt, of von SPÖ- Chef-kok Andreas Babler, der zuletzt auf seiner Österreich-Tour von „unseren Leuten“ gesproken hatte. „Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Sprache wieder zum Ausgrende verwend wird.

Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass wieder von einem ,wir‘ und ,denothers‘ spoken wird“, dus Van der Bellen en denkt dat een van de oplossingen Entwicklung en der Beispiele durch: „Wir, das sind,die Normalen‘, das sind , oursere Leute‘,

das ist, das Volk‘. Wer oder was sind dann, die anderen? Das Volk, sinds alle Österreicherinnen en Österreicher? Die Einwohner anderser Herkunft, sinds das „de anderen“? Wer sind ‚unsere Leut‘? Sinds de onze, zijn die anderen dann egal? Wer sagt, we dazugehört en wer nicht? Wer bestimmt, wer, normal‘ ist und wer nicht?“

Land der zerbrochenen Fenster

Um die Entwicklung terecht erkennen en in overeenstemming brengen met, erwähnt Van der Bellen de sogenannte Theorie der zerbrochenen Fenster. Dat is waar, als dat zo is, wanneer een stad een zerbrochene Scheibe nicht omhelsd repariert wird, schnell alle Fensterscheiben zerbrochen sind. Weil dann der Eindruck entsteht, dass es egalist, dass niemand um diesen Stadtteil kümmert, was dann wiederum äußerst schnell zu Vandalismus en Verfall führt. „Ein klein Anlass, der übersehen of übergangen en nicht korrigiert wird, kann schnell als Freibrief wits were, mehr en mehr zu zerstören. Warum ich diese Theorie erwähne? „, zegt Van der Bellen.

„Gefährliche Begriffe“

Nicht „normaal“ als je geen Schlechts hebt, wanneer een man außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Kunst und Forschung betrachte. „Was Mozart normaal? Na sicher nicht.“ Deshalb sei es „gefährlich, solche Begriffe so absolut zu spoilen, denn sie zijn sehr schnell gedankenlos wiedergegeben und tragen so mehr and mehr zum Zerbrechen unserer Gemeinschaft bei“. Mittlerweile würden sich nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ solcher Begriffe, sondern auchOTHER Parteien. „Ich fühle mich manchmal wie im Hochwahlkampf. Kein schönes Gefühl. Manche politischen Akteure, so scheint es, haben die Hoffnung verloren, dass man mit sachbezogenen Argumenten und inhaltlichen Konzepten durchkommt. Dass man mit Ernsthaftigkeit ernst gennomen wird.“

„Populismus zal problemen vergrößern“

Vielmehr würden in der Politik immer mehr auf Populismus setzen. „Aber Populismus is nicht daran interessiert, Lösungen zu finden. Populismus will trennen, will ausgrens. ,Die da oben‘ – ,wir da unten‘. Populismus zal Probleme finden en vergrößern. Under er will, dass sie bleiben. Weil diese Probleme den Populisten dabei helfen, Emotionen zu schüren und, so die Hoffnung, Wahlen zu winnen“, dus das Staatsoberhaupt. Van der Bellen gaat in beroep tegen alle wahlkämpfenden Parteien: „Hören Sie auf damit!“ En weiter: “Hören Sie auf mit dem Ablenkungskampf um Begrifflichkeiten und Deutungshoheiten.

„Populismus holt nicht das Best aus den Menschen hervor, sondern das Niedrigste“

Thema’s zijn echte jedenfalls. Umweltschutz, Ausbau des Wohlstandes, een functioneel Sozialsystem, Bildung. All das seien brennende Themen unserer Zeit. „Ich weiß, dass wir die Lösungen haben. Aber sie zijn teilweise diffamiert. Das ist die Art des Populismus. Populismus holt nicht das Best aus den Menschen hervor, sondern das Niedrigste.“ Als de populisten zeggen: „Overlegen wir but einmal ganz egotisch. Was ist für mich drinnen im Klimaschutz beispielsweise? Umweltschutz ist eigentlich ein sehr egoisticer Vorgang. Wir brauchen but intakte Nature für uns. Und weil wir Touristen wollen Und weil wir es lieben, gute Gastgeber zu sein“, dus der Bundespräsident. Of: „Was ist drin für uns in der Migration? Wir stehen for einer massal Herausforderung für das gute Leben in unserer Heimat, es gibt one massieve Fachkräftemangel in Österreich. Migration alleine wird das problem nicht los, aber kommen wir ohne aus?“, Fragment Van der Bellen. En weiter er die Frage: „Was ist drin für uns in der Integration? Wir haben uns die Menschenrechte hart erkämpft. Und mit ihnen gehen auch Menschenpfchten einher. Auch diese sind zu eighten. profit. Davon, unsere Sprache zu leren. Von unseren Gebräuchen und Sitten. Von der absoluten Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die noch immer nicht erreicht haben, aber nach der wir streben. Von unserer Offenheit sexueller Orientierung gegenüber.“

Auch dat liberale democratie sei ein hohes gut und müsse hoch levels werd, auch mit den mitteln des gepflegten austausches meinungen: „Lassen sie un über that herausforderungen reason. Iten. Bringen wir das Best in uns und an Österreich zum Vorschein und nicht das Niedrigste. „