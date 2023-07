Bundespolizisten haben am Düsseldorfer Flughafen einen Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen dreier Festnahmen vorliegt. Der 27-Jährige sei am Montag vor einem Flug in die Türkei kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Im Mai und Juli erließ die Staatsanwaltschaft Köln drei Haftbefehle unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte das Bußgeld nicht und konnte daher die Ersatzfreiheitsstrafe 280 Tage lang nicht abwenden. Er sei den zuständigen Justizbehörden übergeben worden, hieß es. (dpa)