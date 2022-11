Bundespersonalprobleme: Elbvertiefung droht 800 Millionen Gräber zu werden

Erst im Januar wurde die Elbvertiefung offiziell für fertig erklärt, doch der Sinn des umstrittenen Vorhabens scheint im Nachhinein in Frage gestellt: Die zuständige Behörde muss den Schiffsverkehr einschränken, weil offenbar zu viel Schlick ins Fahrwasser gelangt.

Die erst Ende Januar von der Bundesregierung als abgeschlossen erklärte Elbvertiefung droht aufgrund der großen Schlickmengen nach nur zehn Monaten zum Fiasko zu werden. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsdirektion des Bundes (WSW) hatte bereits Anfang des Monats beschlossen, die schiffbare Wassertiefe der Tideelbe vom 1. Dezember bis 30. November 2023 um einen Meter zu begrenzen. Nun sagte ihr Präsident Hans-Heinrich Witte dies Bis das Flussbett durch Baggerarbeiten wieder die geplante Tiefe erreicht, könne es „drei bis fünf Jahre“ dauern.

Ursprünglich sollte die mehr als 800 Millionen Euro teure Anpassung des Fahrwassers den zulässigen Tiefgang für Frachtschiffe tideunabhängig von 12,50 auf 13,50 Meter erhöhen. Gegenüber der Zeit vor der Elbvertiefung ergeben sich laut Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsdirektion nur Tiefgangsverbesserungen von 20 bis 90 Zentimetern. Dadurch haben große Containerschiffe deutlich weniger Spielraum, um ihre Güter über die Elbe zu transportieren. Der rund 130 Kilometer lange Abschnitt zwischen Hamburg und der Nordsee ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas.

Grund für die Einschränkung der Wassertiefe sind offenbar Engpässe bei der Bundesbehörde. Die WSW gibt an, die Hamburg Port Authority (HPA) um Hilfe bei den Baggerarbeiten gebeten zu haben. „Um die Wartungskapazitäten zu erhöhen, ist geplant, dass die HPA die Ausschreibung für zusätzliche Baggerkapazitäten übernimmt.“ Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann reagierte überrascht. „Ehrlich gesagt war uns nicht so deutlich bewusst, dass es in der Bundesregierung Personalengpässe gibt“, sagte der parteilose Politiker.

Ein Sprecher der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd teilte mit, dass die Einschränkungen derzeit kein Problem seien. Die Routen der großen Containerfrachter sind seit jeher so angelegt, dass die Schiffe Teile der Ladung bereits in Rotterdam oder Antwerpen gelöscht haben, bevor sie Hamburg anlaufen. Schwierig könnte es werden, wenn starke Trockenheit zu Niedrigwasser führt oder wenn ständig ein starker Ostwind weht. Dann müssten die Schiffe auf Container im drei- bis vierstelligen Bereich verzichten, sagte der Sprecher.

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsdirektion des Bundes begründete die Einschränkung der Wassertiefen mit schnell aufeinander folgenden starken Sturmfluten und fehlendem Oberwasser sowie den Folgen der Fahrrinnenanpassung. Das führt vorübergehend zu einer verstärkten Sedimentation.“ Nach Recherchen des „NDR“ ist dies derzeit der Fall. Schlimmer noch – es wird mehr für die Fahrrinnenhaltung als für die Flussvertiefung selbst ausgebaggert und trotzdem reicht es nicht. Das WSW sagt dies: „Ein dritter Bagger ist für dieses Jahr geplant“.