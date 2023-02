Bundesminister im Wahlkampf – Debatte über die künftige Doppelrolle von Nancy Faeser

„Ja, ich laufe“, schrieb Nancy Faser am 2. Februar 2023 in einem Brief an ihre Mitarbeiter im Bundesinnenministerium (Archivbild) (Picture Alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die hessische Landespolitik ist für die SPD-Politikerin Nancy Faeser vertrautes Terrain. In dem seit 1999 von der CDU geführten Bundesland war sie schon vor ihrer Ernennung zur Innenministerin Oppositionsführerin. Eine Rolle, die sie nicht mehr anstrebt, wie sie in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel betonte. Sie will die Wahl am 8. Oktober gewinnen und als erste Frau die Landesregierung in Wiesbaden anführen: „Für mich ist das Laufen in Hessen eine Herzensangelegenheit“, sagte Faeser bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur am 2. Februar in Berlin. Nach 25 Jahren CDU-Regierung braucht Hessen frischen Wind.

Inhaltlich machte Faeser „gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne“ zu ihren Wahlkampfthemen. Außerdem beschäftigt sie sich mit Startchancen für Kinder, bezahlbarem Wohnraum und öffentlichem Nahverkehr, Klimaschutz, Respekt und Sicherheit.

Faesers Hauptkonkurrent wird der Spitzenkandidat der regierenden CDU, Ministerpräsident Boris Rhein, der seit dem Rücktritt von Volker Bouffier im Jahr 2022 im Amt ist. Für die Grünen, die seitdem in Hessen regieren, kandidiert Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir 2014.



So der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer

Faesers Kandidatur in Hessen sei eine „logische Entscheidung“. Der SPD-Landesverband hat bei der letzten Landtagswahl 2018 eine vernichtende Niederlage erlitten und keine andere Person gefunden, die diesmal bereit oder in der Lage gewesen wäre zu kandidieren. Faesers gehen mit einem „Siegesanspruch“ in den Wahlkampf.

Faeser will zunächst Bundesinnenminister bleiben. Sie tue dies aus Verantwortung für Deutschland, erklärte die 52-Jährige bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung, die SPD-Spitzenkandidatur in Hessen zu übernehmen. Sie beteuerte, die im Koalitionsvertrag vereinbarten innenpolitischen Reformen weiter umsetzen zu wollen.

Kritikern ihrer Doppelrolle entgegnete Faeser: Es sei eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass Amtsinhaber bei Wahlen kandidieren würden. „Ich handhabe es genauso wie Olaf Scholz und Armin Laschet im Bundestagswahlkampf, wie Angela Merkel in vielen früheren Wahlkämpfen und wie alle Ministerpräsidenten, die in diesem Jahr zur Wahl antreten“, sagte der SPD-Politiker.

Wenn sie die Wahlen in Hessen wie von ihr angestrebt gewinnt, wird sie als Bundesministerin zurücktreten. Wer dann Faeser im Amt nachfolgt, ist noch unklar. Sollte sie die Wahl verlieren, will die 52-Jährige in Berlin bleiben und dem Bundeskabinett weiterhin als Innenministerin zur Verfügung stehen – will die Kanzlerin sie dann als solche behalten.

Positive Kommentare zu Faesers Kandidatur kommen aus dem Kanzleramt, der SPD, dem FDP-geführten Justizministerium und dem Verband Deutscher Kriminalbeamter. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstützte nach Faesers Ankündigung seinen Innenminister. Er kenne sie als „pflichtbewusste“ und „hochprofessionelle“ Frau und sei sicher, dass ihre Arbeit in der Regierung nicht beeinträchtigt werde, sagte er bei einem Besuch in der hessischen Universitätsstadt Marburg.

Unterstützung aus der SPD kommt auch von Generalsekretär Kevin Kühnert, der Faesers Chancen in Hessen bei RTL/ntv ausrechnete, sowie von der Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, die in einem für „etwas mehr Gelassenheit“ plädierte Interview mit der Nachrichtenagentur dpa: Es ist normal, als Amtsinhaber für ein anderes Amt zu kandidieren.

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) signalisierten Unterstützung für Faesers Kandidatur. „Ich halte Frau Faeser für eine sehr kompetente Innenministerin“, sagte BDK-Vorsitzender Dirk Peglow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Buschmann betonte auf Twitter, dass es ohne Kandidaturen keine Demokratie gebe.

Kritik an Faesers Kandidatur und künftiger Doppelrolle kommt vor allem aus der Opposition, aber auch vom Ampel-Koalitionspartner der Grünen und der Gewerkschaft der Polizei.

Mehrere Kritiker argumentierten, dass das Amt des Innenministers volle Konzentration auf den Job erfordere. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm (CDU), warf Faeser sogar vor, ihren Amtseid gebrochen zu haben. Das Bundesinnenministerium dürfe nicht zum Wahlkampfzentrum der SPD in Hessen werden, sagte er im Dlf.

Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) und die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), äußerten sich in verschiedenen Medien skeptisch, ob Faeser ihrer Position als Bundesbürgerin noch gerecht werden könne Innenminister im Wahlkampf in Hessen. Hessens CDU-Generalsekretär Manfred Pentz kündigte an, er werde sehr genau darauf achten, dass Faesers Ministerposten „nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht“ werde.

Noch weiter gingen die Partei- und Fraktionschefin der Bundes-AfD, Alice Weidel, und der hessische Linksparteichef Jakob Migenda. Beide forderten von Faeser eine klare Entscheidung: entweder das Ministeramt in Berlin aufgeben oder auf eine Kandidatur in Hessen verzichten.

Kritische Stimmen kommen auch vom SPD-Koalitionspartner in der Bundesregierung, den Grünen. „In Zeiten wie diesen kann man nicht auf zwei politischen Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Konstantin von Notz, dem Nachrichtenportal „t-online“. Es gibt zahlreiche dringende innenpolitische Gesetzgebungsvorhaben. Das Bundesinnenministerium brauche „volle Aufmerksamkeit“. , betonte auch die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic beim Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Auch Andreas Roßkopf von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich dort skeptisch: Die Innenministerin sei „eigentlich voll mit ihren Aufgaben beschäftigt“, betonte er.

