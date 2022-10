Bundesminister Gröhe und Bundesminister Schmidt auf der Grünen Woche

Bei ihrem Besuch am IN FORM-Stand auf der BMEL-Sonderschau in Halle 23a sprachen die Minister mit Referendaren und Jugendlichen über die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und Ernährungsbildung. Gemeinsam mit dem „Team Apfelwerkstatt“ und Spitzenkoch Dr. bereiteten die Minister für Harald Hoppe einen fruchtigen Apfel-Smoothie zu. Interessierte konnten ihre Fitness auf einem Ergometer testen oder einen Dreipunktwurf mit einem Basketball ausprobieren. Wie sich Alltagsbewegungen mit ein paar Kilogramm mehr anfühlen, präsentierte das Max Rubner Institut in Form eines „Übergewichtsanzugs“. So erfährt der Träger, wie zusätzliche Kilos einen Verlust an Lebensqualität bedeuten.

Nach dem Besuch des IN FORM-Standes begaben sich die Minister Gröhe und Schmidt auf einen Rundgang über die Grüne Woche. Sie besuchten den Bundesverband der Deutschen Ernährungsindustrie eV, den Verband für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde eV und den Aussteller mit mehreren Verbänden und Vereinen: „ErlebnisBauernhof“.