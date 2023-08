Beim 5:1-Sieg der Leipziger gegen Stuttgart griff der Video-Schiedsrichter viermal ein. Da vor allem die Elfmeter-Entscheidungen lange gedauert haben, plädiert RB-Coach Rose für eine Reform.

Trainer von RB Leipzig Marco Rose hat sich für eine zeitliche Begrenzung der Eingriffe des Video-Schiedsrichters ausgesprochen. Dies sollte insbesondere für Strafsituationen gelten, die auf den ersten Blick nicht klar sind.

„Wenn man eine Abseitslinie schaffen muss, kann es hier und da dauern. Aber Entscheidungen anzuschauen, richtig hinzusehen, das funktioniert nicht“, sagte Rose nach dem 5:1-Sieg RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. In diesem Spiel griff der Video-Schiedsrichter insgesamt viermal ein.

Strafsituationen wurden doppelt gewertet. In einer Szene kurz vor der Halbzeit brachte Stuttgarts Serhou Guirassy RB-Kapitän Willi Orban im eigenen Strafraum zu Fall, doch dieser war zuvor weg Yusuf Poulsen geschoben worden. „Dann heißt es fünf Minuten, ob Poulsen ein Foul begangen hat. Entweder sehe ich nach zehn Sekunden keine eindeutige Fehlentscheidung, dann ist es okay“, sagte Rose. „Aber fünf Minuten zuzuschauen und dann den Schiedsrichter nicht rauszuschicken, damit er es sich noch einmal selbst ansieht. Das macht mich verrückt.“

Rose sieht gelb

Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) verzichtete auf einen Eindruck auf der Leinwand und lehnte einen Elfmeter ab. Rose lief daraufhin wild gestikulierend auf den Schiedsrichter zu und sah dafür die Gelbe Karte. Nach dem Spiel entschuldigte sich der 46-Jährige bei Willenborg und nahm sein eigenes Verhalten mit Humor. „Manchmal platzt es aus mir heraus. Jetzt habe ich am zweiten Spieltag meine zweite Gelbe Karte, daher muss ich für den Rest der Saison gut planen“, sagte Rose. Er sei „völlig drüber hinweg“ gewesen, das stimmt nicht.

Letztlich entschieden sich Willenborg und seine Kollegen im Kölner Videokeller in zwei Strafstößen gegen einen Elfmeter. In zwei Abseitsszenen kassierten sie den ersten Gegentreffer Leipziger Lois Openda zum 2:1, der zweite in der 66. Minute zum 3:1. Guirassy (35.) brachte Stuttgart in Führung. Benjamin Henrichs (51.), Dani Olmo (63.), Openda, Kevin Kampl (74.) und Xavi Simons (76.) drehten mit ihren Toren innerhalb von 25 Minuten die Partie.

