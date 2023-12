Bundesliga: Xhaka vor der EM: „Ich hoffe, wir behalten den Mund“

Leverkusens Granit Xhaka freut sich auf die Europameisterschaft in Deutschland. Foto

Granit Xhaka ist derzeit beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf Hochtouren. Und das als Führungskraft. Deshalb gibt es in Deutschland vor der EM großen Respekt vor ihm. Aber auch umgekehrt.

Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen Granit Xhaka freut sich, deutscher Gruppengegner bei der EM 2024 zu sein.

„Wir freuen uns darauf, gegen uns zu spielen Deutschland„Gegen die Gastgeber zu spielen“, sagte der Schweizer, der zusammen mit einigen DFB-Spielern für den Bundesliga-Spitzenreiter spielt: „Es gab schon ein paar Sprüche in der Kabine. Das ist eine tolle Gruppe.“ Das DFB-Team sei „eine gefährliche Mannschaft mit viel Qualität. Hoffentlich wird es eine gute Europameisterschaft, zuerst für uns Schweizer – und dann vielleicht auch für Deutschland.“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete Xhaka nach der Auslosung als „Chef, nicht für die Schweiz, sondern auch in.“ LeverkusenUnd als „Schlüsselfigur“ für Leverkusens Höhenflug in dieser Saison. „Wenn Rudi Völler so etwas sagt, macht das einen stolz“, entgegnete Xhaka. Aber die Anerkennung für ihn sei „in Deutschland auf jeden Fall höher als in der Schweiz.“ Dort werde ich etwas mehr kritisiert als hier.

Genießen Sie die Spiele Rheinland

Dass die Schweiz Die ersten beiden Gruppenspiele gegen Ungarn und Schottland in Köln wecken bei den Schweizern Erinnerungen an das WM-Achtelfinale 2006 gegen die Ukraine im selben Stadion. Nach einem 0:0 nach schwachen 120 Minuten scheiterten alle drei Schweizer im Elfmeterschießen.

Xhaka erinnert sich besonders daran, dass der erste Schütze, Marco Streller, vor seinem Elfmeter nervös mit der Zunge spielte: „Das war doch die Sache mit der Zunge, oder? Ich hoffe, dass wir dieses Mal die Punkte holen. Und dass wir die Zunge drin lassen.“

Er freue sich schon jetzt auf die Spiele im Rheinland. „Der Weg ist nicht so lang. Aber es ist schön, dass wir in Frankfurt gegen Deutschland spielen. Es ist näher an der Schweiz. Hoffentlich kommen auch viele Schweizer dorthin.“

dpa