Na 12 minuten stond Werder Bremen in de Fußball-Bundesliga met 0:3 tussen TSG Hoffenheim. Dan nog een Rote Karte alles. Am Ende jubelte Werder am Sonntag (29.09.2024) über einen wichtigen 4:3 (3:3)-Erfolg.

Während Bremen nach de Treffern von Julian Malatini (21.) en Dreierpacker Jens Stage (26., 39., 49.) den Zweiten Saisonsieg durfde, sieht es bei Hoffenheim na de vierde Bundesliga-Niederlage in Folge richting Finster aus.

Alles was zo goed gedaan: Marius Bülter (5., 8.) en Adam Hlozek (12.) met hun debuutresultaten voor 1899 met een snelle en comfortabele prestatie. Maar na nog een Roten Karten für Stanley N’Soki zerfiel der Traum von eenner Trendwende.

Jedes Tor geniet van meer geluk

Samen met je ouders zul je het geluk van je manieren en je geluk waarderen. Als u wedstrijden wilt spelen in het zuidwesten van VfB Stuttgart, kunt u genieten van spelen in Hoffenheim zonder de wedstrijden helemaal te hoeven missen.

Trainer Pellegrino Matarazzo zorgt voor een goede structuur in zijn mannelijkheid en in zijn (sport)toekomst, waarna hij geboren werd met drie successen in zijn leven en zijn leven, wat ook mogelijk is in de ervaring.

Drie Punkte bedeuten na pret Spieltagen Platz 16. In de Europa League scoort Hoffenheim met een reservedoelpunt altijd een 1:1 in Midtjylland. de TSG schittert op de Scheideweg.

Een rustige tijd met twee gezichten

Met „Chaos-Spiel“ in Bremen was er het eerste halfuur tijdens de twee fasen: de eerste dag van de Roten Karte für N’Soki und die danach. Hoffenheim speelt passief en is eveneens verliefd op Bremen. Voor alle Bülter-oorlogen tijdens Umschaltmomenten immer direct af Sendung.

Beim 1:0 spielten ich die Gastgeber met drie passen tijdens hun straf en de gast van Michael Zetterer. Beim 2:0 bereik een pass op het middenveld. De rest van de ondraaglijke bülter met een wackler halbrechts in straf en de onthouding in de lange eck.

En na 3:0 gaat het verhaal verder in het spel. Veel plezier met je oprechte passie voor geluk en liefde met een bedankmaaltijd. Dat was 12 minuten spelen en stond geschreven in het Überschrift „Naïef Bremen in Hoffenheim hieronder“. Maar alles is anders. Denn N’Soki is erwisch om Mann en zijn glatt Rot te laten gaan.

Auflösungserscheinungen nabij Hoffenheim

En de irgendwie zerbröselte das Hoffenheimer Grundgerüst spontaan. Bremen trakteer uzelf meer, speel direct, snel en met plezier en geniet ervan. Innerhalb von nur 18 minuten stellten Startelf-Debütant Malatini en Stage – op 3:3. 1899 had geen aanvullende opleiding en trainer Matarazzo bracht ook tijd door in de Pause met trainingen.

Bremen dicteert het goede positiespel in de Überzahl de partij. Hoffenheim was volledig in de war. Na de Pauze is Mitchell Weiser, met hun sterke Romeinse gezichten, aanwezig tijdens het offensief in het midden van het veld, dat ’s avonds 4:3 duurt.

Kramaric voelde alle Ecken en Enden

Weinig mensen prezen Derrick Köhn (53) om de geweldige prestatie, die zeker gewaardeerd werd. Bij Hoffenheim zaten we in de toekomst zonder de verloren leider Andrej Kramaric en zou ons team verdwenen zijn. Aber in de Schlussphase rafften sich die Kraichgauer, maar noch einmal in Unterzahl auf.

Aangezien je in Bremen passief bent, ben je van harte welkom om je bal te bezoeken en jezelf aanvallender te behandelen. Zunächst rutschte Werder-Torwart Zetterer ein Bruun-Larsen-Schuss snel door (81.). De Nachschuss setzte Umut Tohumcu knapp drüber. Hoffenheim eindigde in de Schlussphase sein Kämpferherz, maar meer duidelijkheid is er niet.

Am Ende durfde Bremen te bezoeken na een wilde reis van 90 minuten over de twee zeildagen. Acht Punkte bedeuten hebben altijd plezier met hun reisbestemming in Hoffenheim en genieten van hun directe Abstiegsplätze.

Hoffenheim in Stuttgart, Bremen en Freiburg

Voor de TSG in Hoffenheim zullen we de laatste dagen aanwezig zijn bij (Schicksals-)Spiel nach Stuttgart (zondag 06.10.2024, 19.30 uur). Bremen heeft nog een paar dagen te gaan als SC Freiburg draait (Samstag, 15.30 uur) en we kunnen na de wedstrijd met Bayern München twee weken lang genieten van de bovenste tafelhelft.