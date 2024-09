VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Het zal geweldig zijn om een ​​week na de race 5:1 te hebben tegen Borussia Dortmund in VfB Stuttgart. De Vizemeister moet in een turbulent feest bij VfL Wolfsburg zitten met een 2:2 (1:1) start en zichzelf leeg in het middenveld aan de tafel bevinden. Als je ernaar uitkijkt om ’s avonds een hit te hebben met een optreden (90.+7), dan kan Zwaben thuis altijd van punk genieten. De VfL was in de 20. Minuten tijdens Jonas Wind met 1:0 in de Führung gegaan. Met hulp van Enzo Millot kon hij Wolfsburg-doelman Kamil Grabara volgen en kwam hij als eerste in contact met hem (32). Nadat de Atakan Karazor, die de Gelb-Rote Karte hatte (63.) speelde, de Aufgabe für die Stuttgarter, die am Dienstag in der Champions League auf Sparta Prag, ontmoette, ook niet sneller. Deze efficiënte Platzherren nutzten ihre Überzahl en kamen durch Mohammed Amoura zum 2:1 (68.) – en schlug Undav zu.

RB Leipzig – FC Augsburg 4:0 (2:0)

RB Leipzig heeft een aantal kleine sportevenementen die je in je spoor helpen. Na de twee teams in de Bundesliga-Unentschieden met Union Berlin en FC St. Pauli in de lagere klasse bij Atlético Madrid, spelen ze in de Champions League in Sachsen tegen FC Augsburg in een 4:0 (2:0) wedstrijd en zullen speel op dezelfde manier als Spitzengruppe der Tafel fest. Voor het algemeen onderzoek voor het Koninklijke Klasse Duel met de Italiaanse Rekordmeister Juventus Turijn met twee teams, Benjamin Sesko met een jonge Doppelpack (11. en 15.), Lois Openda (46.) en Xavi Simons (57.). De Augsburger, zowel Kapitän Jeffrey Gouweleeuw per Foulelfmeter als RB-Keeper Peter Gulacsi (27.), hangen aan elkaars zijde en kijken uit naar het klassement.

SC Freiburg – FC St. Pauli 0:3 (0:2)

De Aufsteiger FC St. Pauli-hoed signaleert de eerste Saisonsieg eingefahren. De Hamburgers zijn bekend met SC Freiburg in de Deutsche überraschend mit 3:0 (2:0) en setzten ihren Aufwärtstrend vom 0:0 tegen RB Leipzig in fort Vorwoche. Voor de SCF bedeutete die Heimpleite scharnieren een herben Rückschlag. Wij zijn altijd aanwezig aan tafel, maar zoeken ook een plekje midden in het land. De resultaten van Elias Saad (12 en 73) en Oladapo Afolayan (45) waren verantwoordelijk voor de opvolging van de gasten. De kans op de zischenzeitlich is 1:1 van het Freiburger woord Vincenzo Grifo, voor een foutmeter en St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj scheiterte (41.).

Borussia Mönchengladbach – Union Berlijn 1:0 (0:0)

Een Last-Minute-Tor van Tomas Cvancara hoed Borussia Mönchengladbach beschermt het tweede seizoen. De Joker staat in de laatste minuut van de wedstrijd op 1:0 (0:0) met Union Berlin en zorgt ervoor dat de Rheinländer verder gaat in het Middenveld van de Tafel, waarna het programma wordt afgesloten en het programma begint om het einde van het spel. Want de Unie was afhankelijk van de eerste Niederlage der Saison.

Mainz 05 – 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1)

De 1. FC Heidenheim heeft zijn eigen erfenis in het eerste Europese toernooi: het spel van de geschiedenis van de wereld. De ploeg van Trainer Frank Schmidt kon zich aansluiten bij de ploeg van Borussia Dortmund en om 2:0 (1:0) bij SC Freiburg in Mainz 05 en zich bij de ploeg voegen voor de Conference-League-wedstrijd met hun langzaam bewegende ploeg. Donnersdag. De Mainzer, de nach een Gelb-Roten Karte voor Andreas Hanche-Olsen vanaf 29. Minuut met een paar auskommen muststen, presentieren sich in die Saison voor hogere Ansprüche weiter zu inkonstant. Na de Heidenheims Niklas Dorsch in de Schlussphase die Rote Karte gesehen hatte (80.), is het duidelijk voor de gasten met numerischer Ausgeglichenheit zu nichts Zählbarem meer. De entscheidendenden Tore voor de 1. FCH waren Marvin Pieringer (15.) en Jan Schöppner (86.).