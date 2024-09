Bayer Leverkusen reist met coach Xavi Alonso voller Demut zum Bundesliga-Spitzenspiel bij Bayern München. Trotz der souveränen Meisterschaft in de zomer met de Rheinländern warnte der Baske voor zu grote Erwartungen en sein Team amStagabend (18.30 uur/Sky). “Het is een groot genoegen om voor onze kinderen te spelen in onze Saison”, aldus Alonso am Mittag. „Um etwas mitzunehmen, brauchen wir a perfect Leistung.“

In dit seizoen is de recordmeester in München noch unbesiegt, Leverkusen tritt als Tablelenzweiter met drie Punkten Rückstand bei den Bayern an. ‚Ik weet het niet, maar voor Bayern is er een oprechte wedstrijd, maar voor alle anderen is de mens een wedstrijd in München die oprecht is. Wir brauchen große Konzentration.»

Leverkusen won twee van de evenementen en drie wedstrijden in Bayern en speelde in de evenementen Saison 2:2 in München. Bayer den Ausgleich mal wieder in der Nachspielzeit erzielt. Auch in dieser Saison gewann Bayer schon wieder zwei Spiele in der Nachspielzeit.

Alle teamleden in München zullen aanwezig zijn tijdens het Oktoberfest. Bereits am Dienstag speel de Rheinländer in de Champions League zoals tegen AC Mailland. «Wir haben keine Zeit dafür. We trainen morgenochtend in Leverkusen en zijn klaar voor Milaan“, aldus Alonso. „We hebben een geweldige week voor ons, alles is belangrijk voor ons.“

