Hoe laat in het jaar moet het zijn voordat de realiteit van een andere Bundesliga-kampioen echt kan worden vermaakt?

Borussia Dortmund blijft sterke argumenten leveren dat een nieuwe kampioen mogelijk is. Beginnelingen Union Berlin zijn nog steeds op jacht, maar na hun recente vernedering in München en een vermoeid ogend gelijkspel thuis tegen Keulen, lopen ze misschien hun eigen race.

De ploeg van Edin Terzic heeft acht keer op rij gewonnen in de competitie en staat op gelijke hoogte met de titelverdediger. De laatste keer dat de club er zoveel op rij won, was in het seizoen 2011/12, toen Jürgen Klopp de hoofdtrainer was en ze uiteindelijk de titel wonnen – wat ook de laatste keer was dat een team dat niet Bayern München heette de Bundesliga won. .

Bovendien maakt Dortmund minder fouten, zijn vragen over hun mentaliteit duidelijk beantwoord en dit keer vorig jaar had Bayern zes punten voorsprong op hun rivalen in zwart-geel. De mogelijkheid van een nieuwe kampioen is zowel verleidelijk als meeslepend.

Borussia Dortmund gelooft dat ze de titel kunnen winnen, maar kunnen ze de trend van de afgelopen 10 jaar doorbreken? Afbeelding: Ostseephoto/IMAGO

Geschiedenis aan de kant van Bayern

De geschiedenis zegt echter anders.

Twee seizoenen geleden had RB Leipzig slechts twee punten achterstand op Bayern München na 23 wedstrijden en Bayern won uiteindelijk de titel met 13 punten. Het seizoen daarvoor had Bayern één punt voorsprong op RB Leipzig en vier punten op Dortmund op dit punt van het seizoen en Bayern beëindigde het seizoen met 82 punten terwijl Dortmund tweede werd met 69.

En misschien wel het meest memorabele is het seizoen 2018/19. Borussia Dortmund liet een voorsprong van negen punten na 15 wedstrijden glippen. Tegen de tijd dat speeldag 23 was afgelopen, stond Dortmund slechts drie punten voor. Het gevecht ging door met Dortmund dat op speeldag 27 opnieuw twee punten foutloos scoorde, maar toen Bayern Dortmund met 5-0 versloeg, keerde het tij en versloeg de meest succesvolle club van Duitsland Dortmund met twee punten in een van de meest opwindende seizoenen tot nu toe.

Bayern geloof

Naast het verleden is het huidige team van Bayern München ook heel goed in staat om de kroon te verdedigen.

Met Jamal Musiala en een herlevende Thomas Müller heeft deze ploeg veel kwaliteit.

Toegegeven, het team van Julian Nagelsmann heeft dit seizoen misschien al zeven wedstrijden gelijkgespeeld – de laatste en enige keer dat ze zoveel wedstrijden in het afgelopen decennium hebben gespeeld was in het seizoen 2016/17 en er waren 30 wedstrijden voor nodig – maar ze hebben slechts twee keer verloren en ze scoren veel meer dan wie dan ook.

Tegen Stuttgart was het Matthijs de Ligt die scoorde vanaf range en Eric Maxim Choupo-Moting die er nog eens aan herinnerde waarom hij een onderschatte keuze is op nummer negen. De doelpunten van Bayern zijn het bewijs van hun kracht in de diepte, hun +44 doelsaldo doet er op dit moment toe en zou ook in mei doorslaggevend kunnen zijn.

Die goals zijn de reden dat Bayern na 23 wedstrijden bovenaan staat. In de afgelopen tien seizoenen, alleen in het eerder genoemde seizoen 2018/19, was Bayern München op dit moment in het seizoen niet top. In die periode is het nog nooit zo dichtbij geweest in deze fase van het seizoen, daarom is opwinding over de mogelijkheid van een nieuwe kampioen niet meer dan normaal.

Zet dat gevoel in het huidige discours rond competitie in het voetbal, met name in Duitsland, en het is duidelijk om te zien hoe belangrijk een ander team dat dit seizoen de Bundesliga wint, zou zijn voor het Duitse voetbal en degenen die ruzie maken over de 50+1 eigendom structuur brengt de concurrentie niet in gevaar.

In het afgelopen decennium hebben de uitdagers in maart Bayern niet tegengehouden. De laatste keer dat ze dat deden was in 2012 toen Borussia Dortmund een winning streak van acht wedstrijden afleverde die begin maart eindigde. Misschien herhaalt de geschiedenis zich toch.

Bewerkt door: Mark Hallam