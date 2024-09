Der FC Beieren Ik zie je graag zaterdag (18.30 uur) voor een geweldig voetbalweekend. Die Münchner empfangen Doublesieger Bayer Leverkusen. Na een titelduel, in Leverkusen aan het einde met 18 punten voor München, zal FC Bayern wraak nemen. De mens was blij om Gegner in de Allianz Arena te zien, aldus trainer Vincent Kompany.

In der Vorsaison-oorlog Kompany noch nichtje Dabei. Damals staat in München met een peloton van 2:2 met een wilde Schlussfase en een doelpunt tijdens het avondspel. Het Rückspiel gewann Leverkusen met 3:0. De mens houdt van geweldige wedstrijden, zei sportdirecteur Christoph Freund van Bayern.