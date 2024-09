Status: 28.09.2024 20:24 Uhr

Bayern München heeft inmiddels volledige orders ontvangen van Bayer Leverkusen. De Meister had een enorme Dusel. Het Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag eindigt 1:1 (1:1). En dat is het resultaat van de rekordmeister wrklich drückend überlegen war – Bayer aber erolgreich verteidigte en auch ordentlich Glück hatte.

Dit was een heel rustige avond, want Robert Andrich was er voor de gasten: Na de eerste halverwege georganiseerd te zijn, bevonden de gasten zich in het midden van het land met Andrich op 20 meter van en boven de muren van Manuel Neuer im Kasten des Rekordmeisters (31.). Aleksandar Pavlovic, de enige actie in het land van Münchner Hatte, zou een signaal kunnen zijn dat Fehler nat en erzielte ebenfalls per Fernschuss den Ausgleich (39.) is. Meer Tore fielen nicht.

Neuer wieder zischen den Pfosten

Manuel Neuer was na een lange periode van opluchting toe aan de grote wraak van de Münchner. Nieuwe Neuers lieten Serge Gnabry en Raphaël Guerreiro achter in de ploeg, Kingsley Coman en Konrad Laimer waren klaar om verder te gaan. Gast-coach

Die Beieren, die von Begin een totale Bissigkeit in de Zweikämpfen-zeigten, erarbeiteten sich in der eersten halben Stunde gefühlt 90% Ballbesitz. Voor het eerste hoogtepunt van Jamal Musiala, met een solo op 25 meter van de gast, vier Leverkusen-bezoekers en de grensovergang vóór de landsverdediger Jonathan Tah werd tegengehouden. De gevallen Freistoß setzte Michael Olise knapt recht over de Bayer-Tor.

Bayer nutzt 100% zegener Torchancen

De Gäste-Abwehr had grote invloed bij de Beierse druk in de eerste helft van het land, de Anlopen aber hielden stand. Het is nuttig om de eerste kans te overwegen. Na de eerste prinsen van de Elf in Granite Xhaka was Aleksandar Pavlovic blij met zijn Eckball. En Leverkusen heeft nu de eerste kans op succes: Alex Grimaldo sterft aan de linkerkant in de penalty. Xhaka plaatste zich er perfect op en sloeg de bal ook ongehinderd links in Tor op de rugleuning.

De Münchner zal nu een schok krijgen, zodat het spel in de eerste 30 minuten op het spel staat. Luister je de eerste keer naar de muziek met een helder beeld van 20 meter, dan luister je vanaf de afstand naar de Pavlovic. En wie: Eingeleitet vom erneut spielstarken Olise köpfte Tapsoba den Ball aus dem Strafraum, aber genau voor de Füße des Bayern-Jewels.

Pavlovic liegt over de bal die eenmaal springt en vervolgens snel landt op 25 meter. Lukas Hradecky sah den Ball spät, rekte zich uit, bracht aber nur nor die Fingerspitzen een den Ball. Dus wat is de Scharte, die vrij is van weerstand, die geboren is.

Bayern-Druck bleibt hoch – Doppel-aluminium

De Überlegenheit der Beieren blijft immers onopvallend: voor iedereen in de Zweikämpfen zijn de gasten altijd de snelste schrijver ter wereld geweest. Leverkusen heeft ervoor gekozen om van hun huizen te kunnen genieten, met het oog op Dusel: na de wedstrijd van Harry Kane zal Serge Gnabry kunnen genieten van de grote hoogte van het voetbalvolley, met het oog op de rechten van het voetbal, waar de bal zal plaatsvinden tijdens de Gnabry-sprong. De tweede kans dat je plezier zult hebben met het knallen van de Latte – we komen er wel met Aluminium (48.).

Er werd één studie gespeeld, als Olise een grote kans had op de Fuß hatte, de bal aber aus kurzer Distanz van rechts ben perfect stehenden Hradecky abprallte. Kimmich en Davies proberen de Fern, ze zijn prachtig.

Den haushoch überlegen Münchnern lief die Zeit davon. Kingsley Coman, Konrad Laimer, Leroy Sane en Thomas Müller kwamen in de wedstrijd, maar ook zij besteedden hier geen tijd aan spelletjes. Snel nee. Dit betekent dat u uw reis snel kunt voortzetten: u kunt zonder problemen van uw leven genieten. Joshua Kimmich bediende Musiala aan de linkerkant, waarna de laatste Müller in centrale positie anspielte. Maar Tapsoba roch den Braten en blockte das Bayern-Schlitzohr.

Leverkusen verdedigde zichzelf met Disziplin, die het einde van de Zweiten Half noch een Abschluss door Nathan Tella had, aber aanvallende fan van de Meister en diesem funten Spieltag nicht statt.

München in Frankfurt, Leverkusen bij Kiel

Leverkusen erwartet op 6. Spieltag die Mannschaft aus Kiel (05.10., 15.30 Uhr). Voor uw München-dag brengt u een dag door in Frankfurt (6.10 uur, 17.30 uur).