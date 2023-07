Der deutsche Fußball-Rekordspieler hält viel von Christoph Freund. Matthäus lobte nicht nur das „riesige Netzwerk“ des neuen Bayern-Sportdirektors.

Lothar Matthäus lobte den neuen Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. „Christoph verfügt über ein riesiges Netzwerk, er hat wichtige Transfers begleitet und später selbst gestaltet. Vielleicht erhofft sich der FC Bayern nicht nur durch dieses Netzwerk, Spieler aus der eigenen Akademie, den eigenen Nachwuchs zu entwickeln“, schrieb der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler am Montag in seiner Sky-Kolumne.

„Das bedeutet nicht, dass der FC Bayern in Zukunft nur noch mit Talenten arbeiten wird, aber man kann sich aus zwei Richtungen helfen: einen Schlager wie Harry Kane verpflichten und dann ein junges Talent holen, das wie Haaland in Salzburg aufgebaut wird“, erklärte der 62-Jährige.

Freund kommt von Red Bull Salzburg und wird seine neue Aufgabe am 1. September in München antreten. „Die Frage, ob der FC Bayern neben einem Sportdirektor auch einen Sportvorstand braucht, wird in letzter Zeit häufiger gestellt. Ich glaube nicht, dass man ihn jetzt wirklich braucht, aber auf lange Sicht wird man diese Position wahrscheinlich noch einmal besetzen müssen“, sagte Matthäus.

„Max Eberl wäre sicherlich ein möglicher Kandidat, aber der Druck ist jetzt weg und wir haben mit Christoph Freund jemanden gefunden, der eine ähnliche Position besetzen wird wie Hasan Salihamidzic in den ersten beiden Jahren.“

dpa