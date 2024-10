Bundesliga: Rolfes: Ulreich hat sich bei mir reportet

Voor Simon Rolfes is de verbale Aussetzer von Bayern München Ersatzkeeper Sven Ulreich kein Thema meer. “Sven Ulreich rapporteert aan mij. Dat is waar ik spijt van heb”, zei de Sportchef van Bayer Leverkusen na 1:0 (0:0) van de ploegen in de Champions League tegen AC Mailand.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 4. Spieltag – Samstag :

Eintracht Frankfurt won van Mönchengladbach

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Champions League :

Bayern wint van Zagreb, Stuttgart verliest in Madrid

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Bundesliga, 3. Spieltag – Samstag :

Bayern heeft deutlich gegen Kiel en rückt antafellenspitze



We hopen dat Bayern’s sportchef Max Eberl blij zal zijn met zijn toekomst bij Rolfes. Op internet was een video van het Bundesliga Spitzenspiel tegelijkertijd tussen Bayern en Leverkusen (1:1) beschikbaar. Darauf zal zien dat Ulreich rollen kan spelen en die als ‚Wichser‘-bezitter zal optreden.

Anschliesend na de Kontrollausschusss des Deutschen Fußball-Bundes Ermittlungen gegen Ulreich auf. Omdat de periode van 36 jaar is verstreken, is dit nog niet duidelijk.

© dpa-infocom, dpa:241002-930-249464/1