Milos Pantovic zoekt contact met Topspiel der Fußball-Bundesliga bij Spitzenreiter FC Bayern München door Chancen aus. “In der Hinrunde hat man gesehen, dass auch für Bayern nicht leicht gegen uns ist. .

Als Favorit sehe die Berliner alldings nichtje sterft. Auch die Meisterschaft sei beim derzeitigen Drittplatzierten aktuell kein Thema. “Als het zo is, is het zo belangrijk dat het bescheiden is. Het is waar dat de Wahnsinn ons zien voor de kwalificatie voor de Champions League”, zei Pantovic.

Deshalb habe er angestrebten Wechsel von Isco and the Spree zunächst auch etwas belächelt. “Wir haben das ja zu Beginn wirklich nur für eine riesige Ente content”, zei Pantovic en gab an, keine weiteren Gründe zu ken, warum der Transfer mit dem spaans Nationalspieler letztlich nicht sistertande kommen ist.

Begeistert is de langjarige Jugendspieler der Bayern, der im vergangenen Sommer nach Berlin wechselte, unerdessen vom Mannschaftsgefühl bei Union. “Dieser Zusammenhalt bei uns in der Kabine ist einzigartig. Das habe ich so auch noch bei keinemothers Verein erlebt”, aldus de 26-jarigen, der zaletzt alldings wenig Einsatzzeiten kam. “Ich mache keinen Hehl daraus, das ich mit meiner Situation nicht zufrieden bin at all,” zei Pantovic.

