Harry Kane und sonst niemand. Das sollte der Plan des FC Bayern München sein. Wenn nicht in dieser Saison, dann in der nächsten.

Der FC Bayern München will Informationen von „Sport Bild“ (Mittwoch). Harry Kane auf jeden Fall verpflichten, auch wenn Tottenham Hotspur sich nun weigert, den wechselwilligen Stürmerstar abzugeben. ICH

Im kommenden Sommer wäre der 29-jährige Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei. Kane hatte signalisiert, notfalls erst in einem Jahr in die Bundesliga zu wechseln. Dem Bericht zufolge soll dies dann die Option für die sein Bayern sollten sie in dieser Umstellungsphase mit ihren Angeboten an den Premier-League-Klub scheitern.

Absoluter Traumkandidat

Kane gilt als Wunschkandidat des deutschen Rekordmeisters, doch Spurs-Boss Daniel Levy will seinen Torjäger nicht ziehen lassen. Kane und Bayern sollen sich einig sein. Einem Bericht der britischen Zeitung „Daily Mail“ zufolge konnte der FCB Tottenham auch mit seinem zweiten Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen nicht überzeugen. angeblich sollte München Mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy nachgibt. Auch Paris Saint-Germain soll in den Transferpoker eingestiegen sein.

Zudem dürften sich die Münchner mit einer Alternative für Kane auseinandersetzen und den argentinischen Weltmeister Julián Álvarez (23) für einen Leihvertrag im Auge behalten. Der nur 1,70 Meter große Stürmer von Manchester City verlängerte seinen Vertrag beim Triple-Champion erst im Frühjahr bis 2028. Im Angriff ist für City allerdings Erling Haaland gesetzt. Ein weiterer Kandidat dürfte weiterhin der Serbe Dusan Vlahovic (23) sein, der sich in seiner ersten Saison bei Juventus Turin nicht durchsetzen konnte.

dpa