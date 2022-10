Bundesliga – Mainz mit klarem Sieg gegen Köln

Der Kölner Steffen Tigges (r) und der Mainzer Alexander Hack kämpfen um den Ball. (Thomas Frey / dpa)

In der Tabelle kletterte Mainz für mindestens einen Tag auf einen Platz in der Champions League. Für die Rheinhessen, die am 30. April beim 3:1 gegen den FC Bayern München ihren letzten Heimsieg feierten, war es nach dem 2:0 gegen Werder Bremen und dem 3:0-Pokalsieg beim VfB Lübeck der dritte Sieg innerhalb von sechs Tagen. Auf der anderen Seite kassierte der FC zwei Wochen nach dem 2:5 in Gladbach erneut eine deutliche Auswärtsniederlage und liegt vorerst im oberen Mittelfeld.

Die Tore erzielten Marcus Ingvartsen per Elfmeter (11.), Dominik Kohr (35.), Anton Stach (40.), Aaron Martin Caricol (73.) und Karim Onisiwo (83.). Köln musste mehr als eine Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Luca Kilian wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (28.). Auch Bundestrainer Hansi Flick war diesmal im Publikum.

