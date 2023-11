Bundesliga live in Ticker: Hoffenheim 1:1 tegen Mainz 05

De Bundesliga Clubs absolviere de 12. Saison-Spieltag! Am Freitag (24. November 2023) eroberte der FC Bayern durch 1: o gegen den 1. FC Köln zu mindest vorübergehend de Telefoonspitze.

Op zaterdag (25 november) kan Bayer Leverkusen deelnemen aan het Auswärts-Spiel in Bremen zurückerobern – het werk zelf zal worden belegerd met 3:0. Dortmund won van Gladbach met 4:2 en FC Augsburg in een Abstiegs-Duell met 1:1 van Union Berlin. De Berlijners zijn nu met hun Punkten auf Rang 17, der 1. FC Köln is met hun eigen Zählern Letzter. Freiburg tegen Darmstadt eindigde in 1:1. Wolfsburg versloeg Leipzig met 2:1. Am Abend verloor Eintracht Frankfurt Daheim met 1:2 tegen VfB Stuttgart. Op zondag (26 november) tussen Heidenheim en Bochum 0:0. Hoffenheim speelde in de buurt van Mainz 1:1.

