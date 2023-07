Sadio Mané wird beim FC Bayern München als Hoffnungsträger gefeiert. Jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden.

Einem „Kicker“-Bericht zufolge soll es sich beim FC Bayern München um den Senegalesen handeln Sadio Mane haben angekündigt, dass er in den Planungen für die neue Saison keine Rolle mehr spielen wird. Auch dem 31-jährigen Mané gehe es darum, sein Gehalt anzusparen, um es anderweitig einsetzen zu können, hieß es. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Mané von mehreren Klubs aus Saudi-Arabien umworben werden.

Mané war im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro plus Prämien aus England zum deutschen Fußball-Rekordmeister gekommen München wechselte, konnte die dort in ihn gesetzten Erwartungen aber noch nicht erfüllen und war zuletzt kein Stammspieler mehr. In 38 Pflichtspielen erzielte er zwölf Tore. Der Tiefpunkt seiner Debütsaison in München war ein Zwischenfall mit Leroy Sané im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City: Mané schlug seinem damaligen Teamkollegen ins Gesicht.

Mané selbst hatte zuletzt angedeutet, dass er weitermachen werde FC Bayern spielen möchte. „Ja, so Gott will“, antwortete er im senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er beim Rekordmeister bleiben würde. „Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren.“

dpa