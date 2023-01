Bundesliga: Hertha erneut im Chaos: Trennung von Bobic nach Derby-Pleite

Nicht der Trainer, sondern der Sportdirektor muss gehen. Hertha BSC trennt sich von Fredi Bobic. Die Entscheidung fällt nach der Niederlage im Hauptstadt-Derby. In einer ohnehin heiklen Phase.

Hertha BSC versinkt erneut im Personalchaos. Fredi Bobic hat seinen Job als Sportchef verloren – der starke Mann im Verein muss gehen.

Die Entscheidung fiel, als viele Fans des ohnehin schon sportlich angeschlagenen Fußball-Bundesligisten nach der 0:2-Niederlage im Hauptstadtderby gegen den 1. FC Union noch auf dem Heimweg waren. Medienberichten zufolge könnten nun die ehemaligen Hertha-Profis Andreas „Zecke“ Neuendorf und Benjamin Weber die sportliche Verantwortung übernehmen.

Der Klub fasste die Trennung von Bobic in drei Zeilen zusammen. „Das Präsidium von Hertha BSC hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat von Hertha BSC eV einstimmig beschlossen, seinen Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Mehr Informationen über die überraschende Entscheidung gab es vorerst nicht. Am Abend meldeten „Bild“ und Sport1 dann einstimmig, dass der langjährige Hertha-Profi Neuendorf und der frühere Leistungssportdirektor Weber die sportliche Verantwortung bei Hertha übernehmen sollen. In einer Pressekonferenz an diesem Sonntag um 13 Uhr will sich Hertha dazu äußern. Zwei Stunden früher am Morgen war eine Medienrunde mit Trainer Sandro Schwarz angesetzt.

Trennung von Bobic eine überstürzte Aktion?

Inwieweit die Position des Trainers angesichts der ungebremsten sportlichen Misere weiter geschwächt wurde, ist offen. Trotz der fünften Niederlage in Folge gegen den inzwischen in Berlin klar dominierenden Rivalen aus dem Osten der Stadt wirkt die Trennung von Bobic wie eine kurzsichtige Aktion.

Von Bobic, der nach der 0:2-Niederlage im Olympiastadion TV-Interviews gegeben hatte, kam zunächst keine Reaktion, ebenso wenig von Präsident Kay Bernstein. Sein letzter Tweet bis zum Abend war ein gemeinsames Foto mit Bobic und Profi Maximilian Mittelstädt zu seiner Vertragsverlängerung am 18. Januar. „Ein starkes Zeichen – WIR Herthaner gemeinsam für eine erfolgreiche blau-weiße Zukunft!“

Bobics sportliche Zukunft ist nicht mehr blau-weiß. Der Europameister von 1996 hatte immer wieder betont, wie zufrieden er in Berlin sei. Auch weil er beim Deutschen Fußball-Bund als Nachfolger von Direktor Oliver Bierhoff gehandelt worden war. Er hat bei Hertha einen anspruchsvollen Job – und auch Spaß. „Ich denke nur an Hertha BSC, ich lebe im Hier und Jetzt. Die Jungs, das Trainerteam – die sind mir ans Herz gewachsen“, sagte Bobic damals.

Bobic ist erst seit der Saison 2021/22 bei Hertha

Der 51-Jährige wurde im April 2021 für die Saison 2021/22 als Geschäftsführer des Hauptstadtklubs verpflichtet. In die Nachfolge des langjährigen Managers Michael Preetz wurden große Hoffnungen gesetzt, den West End-Klub dorthin zu bringen, wo er sich selbst sieht: nach oben. Bei Eintracht Frankfurt hatte Bobic das geschafft. In Berlin gab es jedoch keine sportlichen Fortschritte.

Im Abstiegskampf der vergangenen Saison holte Bobic sogar Felix Magath aus dem Trainerruhestand. Es hat geklappt, Hertha ist nicht abgestiegen, weil sich die Berliner in der Relegation gegen Magaths Ex-Klub Hamburger SV durchgesetzt haben.

Coach Schwarz bekommt Rückendeckung von seinen Profis

Sie versprachen Besserung von Schwarz – insbesondere Bobic. Beim Blick auf die Tabelle erfüllten sich die Hoffnungen nicht. Nach dem schwachen Jahresauftakt mit Niederlagen beim VfL Bochum (1:3), gegen den VfL Wolfsburg (0:5) und gegen Union steht Hertha nur auf dem 17. Tabellenplatz. 14 Punkte aus 18 Spielen – viel zu wenig. Und das in einer Phase, in der Hertha an einem Aktienverkaufsdeal mit einer US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft beteiligt ist.

Mit viel Lärm endete die Geschäftsbeziehung mit dem Finanzier Lars Windhorst, die ebenfalls immer wieder für Zwietracht und Spott sorgte. Der neue Investor steht in den Startlöchern und sollte wie das Team das Geschehen mit größter Aufmerksamkeit verfolgen.

Trainer Schwarz kann sich – auch ohne Bobic – der Unterstützung seiner Profis sicher sein. „Wir haben auch großes Vertrauen in den Trainer“, sagte Kapitän Marco Richter nach der Derby-Niederlage gegen Union. „Es ist kein Geheimnis, dass er super zu uns passt. Ihm fehlt es genauso an Punkten wie uns.“ Der „gemeinsame Weg“ werde „hoffentlich“ weitergehen. Zusammen ist jetzt aber schon mal ohne Bobic.

