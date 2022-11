Bundesliga – Freiburg schlägt Union – Mainz remis gegen Frankfurt

Freiburger Spieler feiern ein Tor gegen Union Berlin. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Gerd Gründl)

Grifo traf zweimal im Elfmeterschießen (4. und 20. Minute) und einmal nach einem Konter (6.). Den vierten Treffer erzielte Michael Gregoritsch mit einem Lupfer (45+1). Freiburg hat nun vier Punkte Rückstand auf den Rekordmeister aus München. Bei den auf Platz fünf überwinternden Berlinern sah Verteidiger Diogo Leite (19.) vor 33.800 Zuschauern früh die Rote Karte zur Notbremse. Sven Michel (84.) erzielte per Foulelfmeter das Tor.

Laut Datendienstleister Opta war Grifos Hattrick der früheste eines Bundesliga-Profis seit 31 Jahren. Im August 1991 traf Michael Tönnies beim 6:2-Sieg des MSV Duisburg gegen den Karlsruher SC nach nur 16 Minuten dreimal.

Zuvor hatten der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Derby 1:1 (1:0) unentschieden gespielt. Beide Mannschaften verpassten in ihrem letzten Spiel in der Bundesliga vor der WM-Pause einen Sieg. Vor 33.305 Zuschauern brachte Jonathan Burkardt die Gastgeber am Sonntag in der 40. Minute in Führung. Kolo Muani (67.) glich nach Vorarbeit von Mario Götze aus. Der Europa-League-Sieger aus Frankfurt hat 27 Punkte und bleibt in der Spitzengruppe. Für die Rheinhessen (19) war es nach den letzten drei Niederlagen wieder ein Punktgewinn, sie gehen als Tabellenzehnter in die Pause.

