Die Bayern zijn heel erg in de Bundesliga!

De wegen van de voortdurende waterchaos in heel Beieren – en vooral in München – werden afgeschaft door het Spiel des Deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin. BILD-rapporten voor meer informatie. Het feest vond diezelfde dag vóór 15.30 uur plaats.

Schnee ohne Ende Winterchaos brengt schaamte in het Zuiden Quelle: Wetter.com

De steun van de Rasenheizung in de Allianz Arena stond niet op de eerste lijn van het speelveld, zonder rekening te houden met de veiligheid en de zorg van de Zuschauer.

Bereits am Freitag trainierten de Bayern-Stars um Coman en Kane in een Schneetreiben Foto: FC Bayern via Getty Images

Ik ben na 12 uur open voor persoonlijk verkeer in München. Een georganiseerde reis is bijna niet te realiseren. Na een paar gesprekken over de entscheidung für die Absage.

Zo wegen de weg en het verkeer rondom het stadion sneeuw, wind en een heldere hemel. De DFL kan niet zeggen dat de eigenaar van de Allianz Arena het Stadion voor de beste kansen heeft. Er is meer informatie over nieuwe informatie verstrekt.

Bundesliga-Star schril wie nie! Werkt het beter? Quelle: Instagram @nicola, @aussenrist15

Wegen van de blikken zullen tot 12.00 uur in de middag moeilijk te navigeren zijn via de luchthavens van München. De Winterdienst is in de avond, met een warm welkom, tijdens de avond van de ochtend. Bisher gezien voor de heutigen Tag beef 320 van de 760 geplante vluchten worden geannuleerd. Het verkeer in München houdt met name verband met het wegvervoer.

Jouw plek voor spelers en fans tijdens de Bundesliga-wedstrijd in de Allianz Arena.